İlker İnanoğlu'nun Kendi Dışında Her Şeye Benzediği Efekte Batmış Poza Şevket Çoruh'tan Bomba Yorum!
İlker İnanoğlu'nun Kendi Dışında Her Şeye Benzediği Efekte Batmış Poza Şevket Çoruh'tan Bomba Yorum!
Yıllardır Arka Sokaklar'da beraber rol alan İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh arasında, geçtiğimiz dakikalarda güldüren bir olay yaşandı! Paylaşılan fotoğraf silindi, yorum da ortadan kalktı ama şahin gözler birkaç dakika içinde gelişen olayı kaçırmadı!
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Arka Sokaklar 18 yıldır devam ediyor... Her sene "Bitti mi? Bitecek mi?" sorusuyla yüz yüze gelen usta isimlerle dolu dizi, hala izleyicisinin göz bebeği.
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Sette kurulan ve artık dostluğa evrilen ilişkiler ise ayrı olay. Zaman zaman oyuncuların beraber röportajlarına veya birbirlerine yaptıkları komik yorumlara şahit oluyoruz biliyorsunuz. Bu sefer de konumuz yine öyle diyaloglardan biri ve Şevket Çoruh ile İlker İnanoğlu arasında geçiyor!
Geçtiğimiz saatlerde, görse Rıza Baba'yı da Ali'yi de şoka uğratacağı garantili bir poz paylaştı İlker İnanoğlu.... Hızlı davrandı, fotoğrafı sildi ama ne sosyal medya kullanıcılarının ne de Şevket Çoruh'un elinden kurtulamadı.
İnanoğlu'nun kendisi dışında her şeye benzediği, efekte batmış pozunu gören Şevket Çoruh, arkadaşının ismini "İlker İnanamıyorumoğlu" olarak güncelledi! 😂
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