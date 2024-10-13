İlker İnanoğlu'nun Kendi Dışında Her Şeye Benzediği Efekte Batmış Poza Şevket Çoruh'tan Bomba Yorum!

Yıllardır Arka Sokaklar'da beraber rol alan İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh arasında, geçtiğimiz dakikalarda güldüren bir olay yaşandı! Paylaşılan fotoğraf silindi, yorum da ortadan kalktı ama şahin gözler birkaç dakika içinde gelişen olayı kaçırmadı!