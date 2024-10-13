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Daha Önce Hiç Denk Gelmemiştik: Sessiz Sedasız Baba Olduğunu Duyuran Alperen Duymaz Oğlunun Adını Ne Koydu?

Daha Önce Hiç Denk Gelmemiştik: Sessiz Sedasız Baba Olduğunu Duyuran Alperen Duymaz Oğlunun Adını Ne Koydu?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
13.10.2024 - 18:48

Şimdilerde Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisindeki rolüyle yeniden fırtınalar estiren Alperen Duymaz'ın sessiz sedasız baba olduğu ortaya çıktı! Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir oğulları olan çift, bebeklerine oldukça ilginç bir de isim verdi.

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Bodrum Masalı, Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma ve Zemheri gibi dizilerdeki performanslarıyla hepimizin kalbini fetheden, yakışıklılığıyla ayrı oyunculuğuyla ayrı beğeni toplayan Alperen Duymaz son zamanların en popüler isimlerinden biri biliyorsunuz.

Bodrum Masalı, Son Yaz, Tatlı Küçük Yalancılar, EGO, Çarpışma ve Zemheri gibi dizilerdeki performanslarıyla hepimizin kalbini fetheden, yakışıklılığıyla ayrı oyunculuğuyla ayrı beğeni toplayan Alperen Duymaz son zamanların en popüler isimlerinden biri biliyorsunuz.

Şimdilerde Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Cemre Baysel'le beraber başrolde yer alan Alperen Duymaz, yine fırtınalar estiriyor.

Şimdilerde Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinde Cemre Baysel'le beraber başrolde yer alan Alperen Duymaz, yine fırtınalar estiriyor.

Magazinsel açıdan bakıldığında, Alperen Duymaz'ın özel hayatıyla diğer ünlü isimlerde olduğu gibi çok içli dışlı değiliz. Yalnızca 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit'le evlendiğini...

Magazinsel açıdan bakıldığında, Alperen Duymaz'ın özel hayatıyla diğer ünlü isimlerde olduğu gibi çok içli dışlı değiliz. Yalnızca 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit'le evlendiğini...

Ve adları bir dönem boşanma dedikodularına karışsa da 4 yıldır gözlerden uzak, mutlu ve huzurlu bir aşk yaşadıklarını biliyoruz.

Ve adları bir dönem boşanma dedikodularına karışsa da 4 yıldır gözlerden uzak, mutlu ve huzurlu bir aşk yaşadıklarını biliyoruz.

E haliyle geçtiğimiz saatlerde Birsen Altuntaş tarafından aktarılan müjdeli haber de hepimize şok oldu! Altuntaş'ın haberine göre, çiftimiz geçtiğimiz gün ilk bebeklerini kucağına aldı!

E haliyle geçtiğimiz saatlerde Birsen Altuntaş tarafından aktarılan müjdeli haber de hepimize şok oldu! Altuntaş'ın haberine göre, çiftimiz geçtiğimiz gün ilk bebeklerini kucağına aldı!
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Bir oğulları olan Duymazların seçtiği isim ise dikkat çekti. Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit Duymaz, oğullarının adını "Gün" koydu.

Bir oğulları olan Duymazların seçtiği isim ise dikkat çekti. Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit Duymaz, oğullarının adını "Gün" koydu.

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