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Mustafa Destici'den 750 TL'lik Kredi Kartı Vergisi İçin İkinci Açıklama: "Hayırsız Sanatçılar"

Mustafa Destici'den 750 TL'lik Kredi Kartı Vergisi İçin İkinci Açıklama: "Hayırsız Sanatçılar"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.10.2024 - 16:36

Kredi kartına getirilen 750 TL'lik verginin en sıkı savunucularından biri olan  Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni açıklama geldi. Destici bu kez hedef aldığı kitleyi 'hayırsız sanatçılar ve dolarla maaş alan medya mensupları' şeklinde sınırladı ancak kredi kartı vergisine desteğini sürdürdü. 

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Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınacak. Söz konusu payı ödemek istemeyen birçok vatandaş ise kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başladı.

Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınacak. Söz konusu payı ödemek istemeyen birçok vatandaş ise kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başladı.

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, Savunma Sanayi Fonu'na aktarılacak vergilere karşı çıkanlara dün sert sözlerle yüklenmişti. Destici açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: 👇

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, Savunma Sanayi Fonu'na aktarılacak vergilere karşı çıkanlara dün sert sözlerle yüklenmişti. Destici açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: 👇

'100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur.'

'Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin.

100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir.'

Destici tepki çeken açıklamaları sonrası bugün 750 TL'lik kredi kartı vergisi için yeni açıklamalar yaptı. Destici bu kez hedef aldığı kitleyi "hayırsız sanatçılar ve dolarla maaş alan medya mensupları" şeklinde sınırladı ancak kredi kartı vergisine desteğini sürdürdü. Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇

Destici tepki çeken açıklamaları sonrası bugün 750 TL'lik kredi kartı vergisi için yeni açıklamalar yaptı. Destici bu kez hedef aldığı kitleyi "hayırsız sanatçılar ve dolarla maaş alan medya mensupları" şeklinde sınırladı ancak kredi kartı vergisine desteğini sürdürdü. Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇

'Ülkemize ve milletimize yönelik tehditlere karşı, kahraman Türk Ordumuzu daha güçlü hale getirmek gayesiyle Savunma Sanayi için oluşturulacak olan ek fona, ayda sadece (yaklaşık bir paket sigara ya da lüks kafelerde bir bardak çay parası olan) 62.5 lira, yılda 750 lira vermemek için, kredi kartlarının limitlerini 100.000 liradan 99.000 liraya düşüren, yüksek gelirlere sahip, “savunma sanayimizin gelişmesine direnç oluşturmaya çalışan”, başta bir konserden milyonlar alan hayırsız sanatçılar ile dolarla maaş alan medya mensuplarının ve bunu yapan siyasetçilerin kredi kartlarını lütfen iptal ediniz.'

Mustafa Destici'nin paylaşımı 👇

Mustafa Destici'nin paylaşımı 👇

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