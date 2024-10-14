Mustafa Destici'den 750 TL'lik Kredi Kartı Vergisi İçin İkinci Açıklama: "Hayırsız Sanatçılar"
Mustafa Destici'den 750 TL'lik Kredi Kartı Vergisi İçin İkinci Açıklama: "Hayırsız Sanatçılar"
Kredi kartına getirilen 750 TL'lik verginin en sıkı savunucularından biri olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den yeni açıklama geldi. Destici bu kez hedef aldığı kitleyi 'hayırsız sanatçılar ve dolarla maaş alan medya mensupları' şeklinde sınırladı ancak kredi kartı vergisine desteğini sürdürdü.
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Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınacak. Söz konusu payı ödemek istemeyen birçok vatandaş ise kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başladı.
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Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, Savunma Sanayi Fonu'na aktarılacak vergilere karşı çıkanlara dün sert sözlerle yüklenmişti. Destici açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: 👇
Destici tepki çeken açıklamaları sonrası bugün 750 TL'lik kredi kartı vergisi için yeni açıklamalar yaptı. Destici bu kez hedef aldığı kitleyi "hayırsız sanatçılar ve dolarla maaş alan medya mensupları" şeklinde sınırladı ancak kredi kartı vergisine desteğini sürdürdü. Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇
Mustafa Destici'nin paylaşımı 👇
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