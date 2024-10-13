Mustafa Destici'den 750 TL'lik Kredi Kartı Vergisine Destek: "Vermezsen Sonun Suriye Gibi Olur"

Savunma sanayiine destek için vatandaşın kredi kartlarından alınacak 750 TL'lik vergi tartışma yarattı. Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, yasaya karşı çıkanlara tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: '100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun suriye gibi olur.'