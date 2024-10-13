Mustafa Destici'den 750 TL'lik Kredi Kartı Vergisine Destek: "Vermezsen Sonun Suriye Gibi Olur"
Mustafa Destici'den 750 TL'lik Kredi Kartı Vergisine Destek: "Vermezsen Sonun Suriye Gibi Olur"
Savunma sanayiine destek için vatandaşın kredi kartlarından alınacak 750 TL'lik vergi tartışma yarattı. Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, yasaya karşı çıkanlara tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: '100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun suriye gibi olur.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınacak. Söz konusu payı ödemek istemeyen birçok vatandaş ise kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, Savunma Sanayi Fonu'na aktarılacak vergilere karşı çıkanlara sert sözlerle yüklendi.
Vatandaşların bu vergiyi ödememek istemesi halinde Türkiye’nin sonunun Suriye, Irak, Filistin gibi olacağını iddia eden Destici şu yorumlarda bulundu: 👇
"100 bin liranın üzerinde kredi kartı kullanan devlete 750 lira savunma sanayiine destek verecek. Ver kardeşim, vermezsen sonun Suriye gibi olur. ehmetçik canını veriyor, polis kanını veriyor, güvenlik korucusu ailesini veriyor. Sen 750 lira vermişsin çok mu!"
"Bu milletin ve devletin onun gibi düşünenlerin parasına ihtiyacı yok. Gitsin o 750 liraya bir büyük rakı alsın, demlenmeye devam etsin. 100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM'lidir, Yunandır, Ermenidir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın