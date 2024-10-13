Vergi Sonrası 99 Bin TL Hamlesi Gelmişti: Kredi Kartlarında Limit Düşürme İşlemine Engel Gelebilir!

Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL kesinti yapılacak olması, kart limitlerinde indirim hamlesi başlatmıştı. Ekonomi yazarı Nazlı Sarp ise önümüzdeki günlerde bankaların bir genelge yayınlayarak bunun önüne geçebileceğini belirtti.