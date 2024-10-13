Vergi Sonrası 99 Bin TL Hamlesi Gelmişti: Kredi Kartlarında Limit Düşürme İşlemine Engel Gelebilir!
Vergi Sonrası 99 Bin TL Hamlesi Gelmişti: Kredi Kartlarında Limit Düşürme İşlemine Engel Gelebilir!
Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL kesinti yapılacak olması, kart limitlerinde indirim hamlesi başlatmıştı. Ekonomi yazarı Nazlı Sarp ise önümüzdeki günlerde bankaların bir genelge yayınlayarak bunun önüne geçebileceğini belirtti.
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Kredi kartı limiti 100 bin TL’yi aşanlardan savunma sanayii için yıllık 750 TL katkı payı alınacak. Söz konusu payı ödemek istemeyen birçok vatandaş ise kredi kartı limitlerini 99 bin TL'ye çekmeye başladı.
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Ekonomi yazarı Nazlı Sarp Sözcü TV'ye yaptığı açıklamalarda limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartı sayısının toplamda 62 milyonu bulduğunu ifade etti.
Bankaların hızla artan limit indirme taleplerini kabul edip etmeyeceğinin henüz belli olmadığını söyleyen Sarp, bu konuda önümüzdeki günlerde bir genelge gelebileceğini dile getirdi.
Nazlı Sarp ayrıca, "Bu iğneyle kuyu kazmaktır. Bir şeyleri adaletsizce bir kesimin üzerine yığmak anlamına gelir. Buradan toplanacak parayla açığın çok küçük bir kısmı bile kapanmıyor. Diğer taraftan da vatandaşın mağduriyetini artırıyor" ifadelerini kullandı.
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