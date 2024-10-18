Mehmet Şimşek Türkiye'de Vergi Kaçağının En Fazla Olduğu Yerleri Tek Tek Açıkladı
Mehmet Şimşek Türkiye'de Vergi Kaçağının En Fazla Olduğu Yerleri Tek Tek Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmede vergi kaçağına dair dikkat çeken bilgiler paylaştı. En yüksek vergi kaçaklarının fırınlarda olduğunu belirten Bakan Şimşek, lüks araç alımında kayıtsız vatandaş sayısının alarm verici boyutta olduğunu vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Şimşek, vergi kaçağı ile mücadelede dikkat çekici veriler açıkladı. Fırınların vergi kaçakçılığında en üst sıralarda yer aldığını ve birçok kişinin yüksek meblağlarla lüks araç satın almasına rağmen gelirlerini belgeleyemediklerini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Şimşek en düşük KDV oranının ekmekte olduğunu hatırlatarak fırıncıların vergi kaçakçılığına yönelme nedenlerine ışık tuttu. "Fırıncının size hiç fatura verdiğini gördünüz mü? Yüzde 1’e tenezzül ediliyor. En çok vergi kaçağının olduğu hiç verginin gelmediği yerler fırıncılar" dedi.
Ayrıca bir vatandaşın 32 daire aldığını ve hayatında hiç beyanname vermediğini belirterek "Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alan binlerce vatandaşımız var. İzah etmesini istiyoruz ama belge sunamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Bir arkadaşının berberde yaşadığı ilginç durumu da paylaştı: ''Arkadaşım İstanbul’da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım ‘Üzerimde nakit yok’ deyince esnaf ‘Bankamatik yakında’ diye cevap veriyor. Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN’a göndermesini söylüyor.''
''Banka müdürü ‘Şirkete ya da size aitse olur gönderirim’ diyor. Fakat kuaför IBAN’ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez ‘IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum’ diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS’tan çekiyor.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
''Biz o dükkana denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp gelmeyin demiş. Bu zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya da yüzde 20-25 komisyon istiyor. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın