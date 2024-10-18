Mehmet Şimşek Türkiye'de Vergi Kaçağının En Fazla Olduğu Yerleri Tek Tek Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmede vergi kaçağına dair dikkat çeken bilgiler paylaştı. En yüksek vergi kaçaklarının fırınlarda olduğunu belirten Bakan Şimşek, lüks araç alımında kayıtsız vatandaş sayısının alarm verici boyutta olduğunu vurguladı.