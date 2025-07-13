Yine Marmaris Yine Olay: Turist Kadınlara Feci Saldırı
Türkiye’nin en gözde tatil destinasyonlarından Marmaris geçtiğimiz günlerde bazı mekanlarda yapılan ilginç danslarla gündeme gelmişti. Marmaris bu sefer ise turist olduğu iddia edilen kadınlara uygulanan şiddetle gündemde.
Marmaris’in Armutlan mevkiinde bulunan bir işetletmede turist olduğu iddia edilen kadınların bir işletme çalışanları tarafından feci şekilde dövülmesi sosyal medyada tepki çekti.
Kaynak: Marmaris Anlık/Instagram
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Türkiye’nin hem yabancı hem de yerli en çok turist çeken bölgesinden biri. Denizi ve doğası ile adeta cennetten bir köşe olan Marmaris son aylarda ise işletmelerde yaşanan skandal olaylarla gündeme geliyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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