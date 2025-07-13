Koşun Mutluluğun Sırrı Bulundu! Harvard'ın 80 Yıllık Araştırması Sonuçlandı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMC-ng...
İnsanlar yüzyıllardır mutluluğun sırrını arıyor. Kimi kitaplarda, kimi seyahatlerde, kimi de parada. Bu arayış bazen bir ömür sürebiliyor çünkü çoğu zaman mutluluğu olmayacak şeylerde arıyoruz. Herkes kendi hayatına uygun bir formül bulmaya çalışırken, Harvard Üniversitesi mutluluğun gerçek sırrını açıkladı desek!
1938 yılında başlayan araştırma sonuçlandı ve Harvard Üniversitesi mutluluğun formülünü açıkladı. Bugüne kadar yapılan en kapsamlı mutluluk araştırması mutluluğun sırrının 'sosyal bağların gücü' olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Detayları buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Harvard Adult Development Study” adlı araştırma, mutluluğun formülünü arayan en uzun soluklu bilimsel çalışmalardan biri.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın