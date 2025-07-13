onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Koşun Mutluluğun Sırrı Bulundu! Harvard'ın 80 Yıllık Araştırması Sonuçlandı

Koşun Mutluluğun Sırrı Bulundu! Harvard'ın 80 Yıllık Araştırması Sonuçlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 15:32

İçerik Devam Ediyor

İnsanlar yüzyıllardır mutluluğun sırrını arıyor. Kimi kitaplarda, kimi seyahatlerde, kimi de parada. Bu arayış bazen bir ömür sürebiliyor çünkü çoğu zaman mutluluğu olmayacak şeylerde arıyoruz. Herkes kendi hayatına uygun bir formül bulmaya çalışırken, Harvard Üniversitesi mutluluğun gerçek sırrını açıkladı desek!

1938 yılında başlayan araştırma sonuçlandı ve Harvard Üniversitesi mutluluğun formülünü açıkladı. Bugüne kadar yapılan en kapsamlı mutluluk araştırması mutluluğun sırrının 'sosyal bağların gücü' olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMC-ng...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

“Harvard Adult Development Study” adlı araştırma, mutluluğun formülünü arayan en uzun soluklu bilimsel çalışmalardan biri.

“Harvard Adult Development Study” adlı araştırma, mutluluğun formülünü arayan en uzun soluklu bilimsel çalışmalardan biri.

Araştırmada, onlarca yıl boyunca 724 kişinin ve onların çocuklarının yaşamı takip edilerek, mutluluğu belirleyen en önemli faktör bulunmaya çalışıldı. Çalışmanın sonucunda mutluluğun formülünün “kaliteli ve güvene dayalı insan ilişkileri” olduğunu ortaya çıktı. Maddi başarı, şöhret ya da kariyer değil; sevilmek, anlaşılmak ve sağlıklı sosyal bağlara sahip olmak uzun vadede hem ruhsal hem fiziksel sağlığı en çok etkileyen unsurlar olarak öne çıktı. Harvard’ın bu bulgusu, mutluluğun aslında karmaşık değil, insani bağlarla şekillenen sade bir yapı olduğunu gösterdi. 

Sonuç, yalnızlığı seven insanların kafasını biraz katıştırdı. Peki sizce bu sonuç doğru mu?

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
6
3
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın