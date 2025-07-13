Koşun Mutluluğun Sırrı Bulundu! Harvard'ın 80 Yıllık Araştırması Sonuçlandı

İnsanlar yüzyıllardır mutluluğun sırrını arıyor. Kimi kitaplarda, kimi seyahatlerde, kimi de parada. Bu arayış bazen bir ömür sürebiliyor çünkü çoğu zaman mutluluğu olmayacak şeylerde arıyoruz. Herkes kendi hayatına uygun bir formül bulmaya çalışırken, Harvard Üniversitesi mutluluğun gerçek sırrını açıkladı desek!

1938 yılında başlayan araştırma sonuçlandı ve Harvard Üniversitesi mutluluğun formülünü açıkladı. Bugüne kadar yapılan en kapsamlı mutluluk araştırması mutluluğun sırrının 'sosyal bağların gücü' olduğu ortaya çıktı.