Yaniyürük! Adana'da Hissedilen Sıcaklığın 51 Dereceye Ulaşmasını Fenalık Geçirerek Karşılayan Goygoycular

Üstad Hadise böyle demişti:

“Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya

Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya…”

Öyle bir sıcak ülkeye giriş yaptı ki aşkı da romantikliği de unutturdu. Bir süre tüm duygular bunaltıcı yaz sıcağında rafa kaldırılırken tek isteğimiz bir klima, bir vantilatör ve serin hava. Geçen günlerde yapılan uyarılar yerini buldu ve Türkiye güne Afrika sıcağıyla uyandı. Meteoroloji uzmanı ise dışarı çıkanların adeta fön makinesinden üflenen sıcaklık hissedeceğini belirtti.