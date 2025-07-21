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Yaniyürük! Adana'da Hissedilen Sıcaklığın 51 Dereceye Ulaşmasını Fenalık Geçirerek Karşılayan Goygoycular

Yaniyürük! Adana'da Hissedilen Sıcaklığın 51 Dereceye Ulaşmasını Fenalık Geçirerek Karşılayan Goygoycular

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.07.2025 - 17:56

Afrika sıcaklıkları ülkemize giriş yaptı. Türkiye, 21 Temmuz Pazartesi haftanın ilk gününe kavurucu sıcaklıkla uyandı. Ülke genelinde sıcaklıkların 25 Temmuz Çarşamba gününe kadar zaman zaman 39 dereceyi bulacağı belirtildi. X'te Hava Forum isimli hesap ise Adana'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 51.3 dereceye çıktığını ileri sürdü. Sıcaktan bunalan X kullanıcıları ise Adana'nın güneşe ateş eden şehir olduğunu bir kez daha hatırlattı. İşte Adana'nın çekilmez yaz sıcağına kullanıcılardan gülümseten yorumlar.

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“Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya…”

“Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya…”

Üstad Hadise böyle demişti:

“Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya

Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya…”

Öyle bir sıcak ülkeye giriş yaptı ki aşkı da romantikliği de unutturdu. Bir süre tüm duygular bunaltıcı yaz sıcağında rafa kaldırılırken tek isteğimiz bir klima, bir vantilatör ve serin hava. Geçen günlerde yapılan uyarılar yerini buldu ve Türkiye güne Afrika sıcağıyla uyandı. Meteoroloji uzmanı ise dışarı çıkanların adeta fön makinesinden üflenen sıcaklık hissedeceğini belirtti.

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Adana'da hissedilen sıcaklık 51 dereceye ulaştı.

Adana'da hissedilen sıcaklık 51 dereceye ulaştı.
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X'te 'Hava Forum' isimli hesap Adana'nın İmamoğlu ilçesinde hissedilen sıcaklığın 51.3 derece olduğunu paylaştı. Bu paylaşım goygoycuların diline düştü. İşte Adana'da hissedilen sıcaklığın 51 dereceye ulaşmasını fenalık geçirerek karşılayan goygoycular👀

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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