Yaniyürük! Adana'da Hissedilen Sıcaklığın 51 Dereceye Ulaşmasını Fenalık Geçirerek Karşılayan Goygoycular
Afrika sıcaklıkları ülkemize giriş yaptı. Türkiye, 21 Temmuz Pazartesi haftanın ilk gününe kavurucu sıcaklıkla uyandı. Ülke genelinde sıcaklıkların 25 Temmuz Çarşamba gününe kadar zaman zaman 39 dereceyi bulacağı belirtildi. X'te Hava Forum isimli hesap ise Adana'da nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 51.3 dereceye çıktığını ileri sürdü. Sıcaktan bunalan X kullanıcıları ise Adana'nın güneşe ateş eden şehir olduğunu bir kez daha hatırlattı. İşte Adana'nın çekilmez yaz sıcağına kullanıcılardan gülümseten yorumlar.
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“Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya…”
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Adana'da hissedilen sıcaklık 51 dereceye ulaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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