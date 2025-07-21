onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Kendisine Alınan Nişan Yüzüğünden Utanan Kadından "Ne Dertler Var Be" Dedirten Açıklamalar

Kendisine Alınan Nişan Yüzüğünden Utanan Kadından "Ne Dertler Var Be" Dedirten Açıklamalar

Düğün
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 18:34

Sevgilisinin aylarca uğraşarak tasarladığı yüzüğü beğenmediğini açıkça dile getiren bir kadın, sosyal medyada büyük tepki çekti. Yüzüğün tarzının kendisine hiç uygun olmadığını söyleyen genç kadın, bu durumu paylaşınca “nankörlük” suçlamalarının hedefi oldu.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pırlantalar çoğu kişi için unutulmaz bir jestin parçası olabilir.

Pırlantalar çoğu kişi için unutulmaz bir jestin parçası olabilir.

Ancak bir kadın, evlenme teklifine “Evet” demesine rağmen, sevgilisinin aylarca uğraşarak tasarladığı nişan yüzüğünü sevmediğini açıkça dile getirince, sosyal medyada adeta linç edildi.

İsmi paylaşılmayan kadın, Facebook’ta yaptığı paylaşımda yüzüğün tarzının kendisiyle hiç örtüşmediğini belirtti.

İsmi paylaşılmayan kadın, Facebook’ta yaptığı paylaşımda yüzüğün tarzının kendisiyle hiç örtüşmediğini belirtti.

“Teklifle tamamen hazırlıksız yakalandım. Bu jesti çok takdir ediyorum ama yüzüğü gerçekten sevmiyorum” diyerek duygularını paylaştı.

“Yuvarlak kesim, taşlı bant, pırlanta detayları... Hepsi tam tersi tarzda şeyler. Tırnak şeklimi bile değiştirdim ki belki severim, ama işe yaramadı.”

Kadın, yüzüğün tasarımından çok, bu sürecin kendisine hiç danışılmadan yürütülmesine kırıldığını da belirtti.

“Ne bana ne de yakın arkadaşlarıma neyi sevdiğimi sormuş. Bu daha çok üzüyor,” dedi.

Ancak paylaşımı, beklediği gibi anlayış değil, sert eleştirilerle karşılandı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı kadını “nankör”, “toksik” olarak nitelendirirken, bir kullanıcı “Bu yüzüğü değil seni değiştirmeli,” ifadelerini kullandı. Bir diğeri ise, “Üç ay boyunca senin için yüzük tasarlayan biriyle dalga geçiyorsan, o yüzüğü hak etmiyorsun,” yorumunu yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Aykız

Kimse kendini yormasın, bu tarz kadınlar daha çok ilgi çekiyor. Sosyal medyada bile hep isteyin, siz bi şey talep etmedikçe değeriniz düşecek, kimse yaptığı... Devamını Gör

mamamia

Hep aynı şeyi savunuyorum, öyle kişiler muhtemelen egosunu tatmin etmek için parayla mutlu olan, sürekli taleplerde bulunan kadınları tercih ediyor. İstisnal... Devamını Gör

houseof

Bu uüzük tırnak şeklini ve elini bile değiştirmiş, seni şişman göstermiş, hem her kıyafetle de kombinlenmez. Sen bir an önce değiştir

Serkan Sonmez

senin ben derdine neyse elimi kirletmek istemiyorum