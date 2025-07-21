Kendisine Alınan Nişan Yüzüğünden Utanan Kadından "Ne Dertler Var Be" Dedirten Açıklamalar

“Ne bana ne de yakın arkadaşlarıma neyi sevdiğimi sormuş. Bu daha çok üzüyor,” dedi.

Ancak paylaşımı, beklediği gibi anlayış değil, sert eleştirilerle karşılandı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı kadını “nankör”, “toksik” olarak nitelendirirken, bir kullanıcı “Bu yüzüğü değil seni değiştirmeli,” ifadelerini kullandı. Bir diğeri ise, “Üç ay boyunca senin için yüzük tasarlayan biriyle dalga geçiyorsan, o yüzüğü hak etmiyorsun,” yorumunu yaptı.