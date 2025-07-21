Kendisine Alınan Nişan Yüzüğünden Utanan Kadından "Ne Dertler Var Be" Dedirten Açıklamalar
Sevgilisinin aylarca uğraşarak tasarladığı yüzüğü beğenmediğini açıkça dile getiren bir kadın, sosyal medyada büyük tepki çekti. Yüzüğün tarzının kendisine hiç uygun olmadığını söyleyen genç kadın, bu durumu paylaşınca “nankörlük” suçlamalarının hedefi oldu.
İşte detaylar...
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Pırlantalar çoğu kişi için unutulmaz bir jestin parçası olabilir.
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İsmi paylaşılmayan kadın, Facebook’ta yaptığı paylaşımda yüzüğün tarzının kendisiyle hiç örtüşmediğini belirtti.
Kadın, yüzüğün tasarımından çok, bu sürecin kendisine hiç danışılmadan yürütülmesine kırıldığını da belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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