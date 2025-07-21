Sürekli Heyecanlanıyorlar: İlk Buluşmalarda Her Zaman Gergin Olan Burçlar
İlk buluşmalar çoğu insan için tatlı bir heyecan anlamına gelir. Ama bazı burçlar için bu durum adeta duygusal bir sınava dönüşebiliyor. Karşısındakini etkileme isteği, beklentiler ve belirsizlikler birleşince gerginlik kaçınılmaz hale geliyor. Bu burçlar, buluşma öncesinde saatlerce ne giyeceğini düşünür, söyledikleri her cümleyi tartar. İşte ilk tanışmalarda heyecanını saklayamayan, fazlasıyla gerginleşen burçlar...
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Yengeç Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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