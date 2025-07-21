Sürekli Heyecanlanıyorlar: İlk Buluşmalarda Her Zaman Gergin Olan Burçlar

Başaklar detaycılığı ve mükemmeliyetçiliğiyle bilinir. Bu da ilk buluşmaları onlar için stresli bir “gözlem maratonuna” dönüştürür. Kıyafeti düzgün mü, yemek yerken dağınık mı yiyor, sözcükleri doğru seçiyor mu... Hepsi kontrol altında olmalı. Bu kadar yüksek beklenti haliyle gerginlik yaratır.