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Sürekli Heyecanlanıyorlar: İlk Buluşmalarda Her Zaman Gergin Olan Burçlar

Sürekli Heyecanlanıyorlar: İlk Buluşmalarda Her Zaman Gergin Olan Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 17:34

İlk buluşmalar çoğu insan için tatlı bir heyecan anlamına gelir. Ama bazı burçlar için bu durum adeta duygusal bir sınava dönüşebiliyor. Karşısındakini etkileme isteği, beklentiler ve belirsizlikler birleşince gerginlik kaçınılmaz hale geliyor. Bu burçlar, buluşma öncesinde saatlerce ne giyeceğini düşünür, söyledikleri her cümleyi tartar. İşte ilk tanışmalarda heyecanını saklayamayan, fazlasıyla gerginleşen burçlar...

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Yengeç Burcu

Yengeç burcu için duygusal güven olmazsa olmazdır. İlk buluşma ise, onun bu güveni henüz kuramadığı bir zemindir. İç dünyasında sürekli “Acaba beni yanlış anlar mı?” kaygısıyla boğuşur. Buluşma boyunca içten davranmaya çalışsa da kafasının içinde onlarca senaryo döner.

Başak Burcu

Başak Burcu

Başaklar detaycılığı ve mükemmeliyetçiliğiyle bilinir. Bu da ilk buluşmaları onlar için stresli bir “gözlem maratonuna” dönüştürür. Kıyafeti düzgün mü, yemek yerken dağınık mı yiyor, sözcükleri doğru seçiyor mu... Hepsi kontrol altında olmalı. Bu kadar yüksek beklenti haliyle gerginlik yaratır.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Oğlak burcu insanı genelde soğukkanlı görünür ama konu ilk izlenim olduğunda içten içe kendini ciddi bir baskı altında hisseder. “Kendimi doğru ifade edebilecek miyim?”, “Yeterince etkileyici miyim?” gibi sorularla kafasını meşgul eder. Bu da doğal davranmasını zorlaştırır.

Balık Burcu

Balık Burcu

Romantizme fazlasıyla açık olan Balık burcu, ilk buluşmalarda hayal kırıklığı yaşamaktan çok korkar. Karşısındaki kişi, kafasında kurduğu imaja uymazsa büyük bir hayal kırıklığı olur. Bu ihtimali düşünmek bile onu fazlasıyla huzursuz eder.

Terazi Burcu

İzlenim yaratma konusunda oldukça hassas olan Terazi burcu, karşısındakini etkilemek için ekstra çaba sarf eder. Bu uğurda rahat davranmak yerine sürekli nasıl göründüğünü, ne söylediğini düşünür. Hal böyle olunca doğal olmaktan uzaklaşır ve gerginliği artar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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