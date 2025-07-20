Cinsiyet Partisinde Bebeğinin Erkek Olduğunu Öğrenince Gözyaşlarına Boğulan Anne: "Erkek Çocuk Çok Zor..."

Eşi Brandon'ın heyecanını gölgelediğini düşündüğü için de suçluluk duymaya devam ediyor:

“Hamile kalabildiğim, sağlıklı bir bebeğe sahip olduğum için mutlu olmam gerekirdi. Ama ilk tepki anım asla aklımdan çıkmayacak. Kendime çok kızgınım.”

İçinde bulunduğu ruh halinin büyük ölçüde hormonlardan kaynaklandığını da kabul eden Monique, yaşadığı duygusal çalkantının kendisini yalnız ve yetersiz hissettirdiğini belirtiyor. Üstelik erkek ismi konusunda hâlâ karar verememişken, kız isimleri için elinde bir liste bile vardı.

Bir oğul yetiştirme fikri Monique’i ürkütüyor çünkü bu onun hiç deneyimlemediği bir alan. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!