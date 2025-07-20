onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Cinsiyet Partisinde Bebeğinin Erkek Olduğunu Öğrenince Gözyaşlarına Boğulan Anne: "Erkek Çocuk Çok Zor..."

Cinsiyet Partisinde Bebeğinin Erkek Olduğunu Öğrenince Gözyaşlarına Boğulan Anne: "Erkek Çocuk Çok Zor..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 15:18

Cinsiyet partileri çoğu zaman mutluluk ve heyecanla hatırlanır, ancak Avustralyalı Monique Tibbott için durum tam tersi oldu. İkinci çocuğunun erkek olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğulan genç anne, bu anı ömür boyu suçlulukla hatırlayacağını söylüyor. Kız annesi olmaya alışkın olan Monique, erkek çocuk büyütmenin kendisine çok uzak ve korkutucu geldiğini ifade etti.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avustralya’nın Goulburn kentinde yaşayan 21 yaşındaki Monique Tibbott, ikinci çocuğunun cinsiyetini öğrenmek için düzenlenen partide, pastanın içinden mavi renk çıkınca gözyaşlarına boğuldu.

Avustralya’nın Goulburn kentinde yaşayan 21 yaşındaki Monique Tibbott, ikinci çocuğunun cinsiyetini öğrenmek için düzenlenen partide, pastanın içinden mavi renk çıkınca gözyaşlarına boğuldu.

Çünkü hamileliği boyunca bir kız bebek beklediğine emindi.

İlk çocuğu Delilah’tan sonra yeniden bir kız annesi olacağına kendini inandıran Monique, mavi rengi görünce içinin karardığını söylüyor:

“Tüm bildiğim şey pembe. Kız çocuğu büyütmek. Bir erkek çocuk yetiştirmek bana çok korkutucu geliyor.”

Monique, yaşadığı hayal kırıklığından dolayı kendini "dünyanın en kötü annesi" gibi hissettiğini, tepkisinin etkisinden uzun süre çıkamadığını ve birkaç gün boyunca ağladığını anlatıyor.

Monique, yaşadığı hayal kırıklığından dolayı kendini "dünyanın en kötü annesi" gibi hissettiğini, tepkisinin etkisinden uzun süre çıkamadığını ve birkaç gün boyunca ağladığını anlatıyor.

Eşi Brandon'ın heyecanını gölgelediğini düşündüğü için de suçluluk duymaya devam ediyor:

“Hamile kalabildiğim, sağlıklı bir bebeğe sahip olduğum için mutlu olmam gerekirdi. Ama ilk tepki anım asla aklımdan çıkmayacak. Kendime çok kızgınım.”

İçinde bulunduğu ruh halinin büyük ölçüde hormonlardan kaynaklandığını da kabul eden Monique, yaşadığı duygusal çalkantının kendisini yalnız ve yetersiz hissettirdiğini belirtiyor. Üstelik erkek ismi konusunda hâlâ karar verememişken, kız isimleri için elinde bir liste bile vardı.

Bir oğul yetiştirme fikri Monique’i ürkütüyor çünkü bu onun hiç deneyimlemediği bir alan. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın