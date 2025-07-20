Cinsiyet Partisinde Bebeğinin Erkek Olduğunu Öğrenince Gözyaşlarına Boğulan Anne: "Erkek Çocuk Çok Zor..."
Cinsiyet partileri çoğu zaman mutluluk ve heyecanla hatırlanır, ancak Avustralyalı Monique Tibbott için durum tam tersi oldu. İkinci çocuğunun erkek olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğulan genç anne, bu anı ömür boyu suçlulukla hatırlayacağını söylüyor. Kız annesi olmaya alışkın olan Monique, erkek çocuk büyütmenin kendisine çok uzak ve korkutucu geldiğini ifade etti.
İşte detaylar...
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Avustralya’nın Goulburn kentinde yaşayan 21 yaşındaki Monique Tibbott, ikinci çocuğunun cinsiyetini öğrenmek için düzenlenen partide, pastanın içinden mavi renk çıkınca gözyaşlarına boğuldu.
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Monique, yaşadığı hayal kırıklığından dolayı kendini "dünyanın en kötü annesi" gibi hissettiğini, tepkisinin etkisinden uzun süre çıkamadığını ve birkaç gün boyunca ağladığını anlatıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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