Bunları Yapmayın: Uçak Yolculuğunda Sağlığınızı Korumak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler
Uçak yolculukları heyecan verici olsa da, bazı alışkanlıklar sağlığınızı riske atabilir. Kabin içi hava kalitesi, hijyen koşulları ve uzun süreli oturma gibi faktörler yanlış tercihlerle birleştiğinde yolculuğunuzu zorlaştırabilir. Konforlu ve güvenli bir seyahat için kaçınmanız gereken davranışları bilmekte fayda var. İşte uçakta asla yapmamanız gerekenler…
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Kollarınızı ve Bacaklarınızı Kapalı Tutun
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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