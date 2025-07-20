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Bunları Yapmayın: Uçak Yolculuğunda Sağlığınızı Korumak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Bunları Yapmayın: Uçak Yolculuğunda Sağlığınızı Korumak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 13:55

Uçak yolculukları heyecan verici olsa da, bazı alışkanlıklar sağlığınızı riske atabilir. Kabin içi hava kalitesi, hijyen koşulları ve uzun süreli oturma gibi faktörler yanlış tercihlerle birleştiğinde yolculuğunuzu zorlaştırabilir. Konforlu ve güvenli bir seyahat için kaçınmanız gereken davranışları bilmekte fayda var. İşte uçakta asla yapmamanız gerekenler…

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Kollarınızı ve Bacaklarınızı Kapalı Tutun

Kollarınızı ve Bacaklarınızı Kapalı Tutun

Uçakta en çok mikrop barındıran alanlardan biri koltuklardır. Şort gibi açık kıyafetler giymek, cilt temasını artırarak bakteri ve virüs kapma riskini yükseltir. Bu nedenle uçuşlarda pantolon veya kot gibi uzun kıyafetler tercih edilmelidir.

Ayrıca uçak kabinleri genellikle soğuktur. Açık kıyafetler giymek üşütme riskini artırır. Battaniye istemek çözüm gibi görünse de bu örtülerin çoğu yeterince dezenfekte edilmemiş olabilir. Bu nedenle uzun kollu, sıcak tutan kıyafetler giymek en sağlıklısıdır.

İhtiyacınıza Göre Koltuk Seçimi Yapın

İhtiyacınıza Göre Koltuk Seçimi Yapın

Uçakta koltuklar genellikle pencere kenarı, koridor ve orta olmak üzere üçe ayrılır. Orta koltuklar en rahatsız seçenek olduğundan, biletinizi önceden alarak bu koltuklardan kaçınmak faydalı olur.

Eğer sık sık tuvalete gitmeniz gerekiyorsa koridor koltuğu daha uygundur. Ancak rahatsız edilmeden uyumak veya kimseyle temas etmek istemiyorsanız pencere kenarı en ideal seçenektir.

Uçak kabini üç bölgeye ayrılır: ön, orta ve arka. Arka kısım, tuvalete yakınlığı nedeniyle bazı yolcular için avantajlı olabilir. Ancak bu bölgede türbülans daha fazla hissedilir ve tuvalet sırası kalabalık olabilir.

Motor sesinden rahatsız olanlar için orta kısım uygun değildir. Sessiz ve konforlu bir yolculuk isteyenler için ön koltuklar idealdir. Ayrıca uçaktan ilk inenler de bu bölümde oturanlardır.

Uçakta Kahve Tüketiminden Kaçının

Uçakta Kahve Tüketiminden Kaçının

Uzun uçuşlarda rahat bir uyku için kahve içmek önerilmez. Kafein uykunuzu kaçırabilir. Üstelik uçakta hazırlanan sıcak içecekler hijyen açısından da risklidir; kahve makineleri ve su ısıtıcıları sık sık temizlenmeyebilir.

Bunun yerine bol su ya da meyve suyu tüketmeniz önerilir. Kabin havası normalden daha kuru olduğundan vücudunuzun nem dengesi için su en iyi tercihtir.

Uçuştan Önce Bir Şeyler Yiyin

Uçuştan Önce Bir Şeyler Yiyin

Uçuş öncesi hazırlıklar, havaalanına zamanında yetişme telaşı ve yolculuk stresi iştahınızı artırabilir. Uçakta verilen yemekler çoğu zaman küçük porsiyonludur ve havaalanı yemekleri oldukça pahalı olabilir.

Bu yüzden evde ya da havaalanına giderken bir kafede dengeli bir öğün tüketmek, uçuş boyunca daha rahat etmenizi sağlar.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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