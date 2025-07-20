Bunları Yapmayın: Uçak Yolculuğunda Sağlığınızı Korumak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

Uçakta koltuklar genellikle pencere kenarı, koridor ve orta olmak üzere üçe ayrılır. Orta koltuklar en rahatsız seçenek olduğundan, biletinizi önceden alarak bu koltuklardan kaçınmak faydalı olur.

Eğer sık sık tuvalete gitmeniz gerekiyorsa koridor koltuğu daha uygundur. Ancak rahatsız edilmeden uyumak veya kimseyle temas etmek istemiyorsanız pencere kenarı en ideal seçenektir.

Uçak kabini üç bölgeye ayrılır: ön, orta ve arka. Arka kısım, tuvalete yakınlığı nedeniyle bazı yolcular için avantajlı olabilir. Ancak bu bölgede türbülans daha fazla hissedilir ve tuvalet sırası kalabalık olabilir.

Motor sesinden rahatsız olanlar için orta kısım uygun değildir. Sessiz ve konforlu bir yolculuk isteyenler için ön koltuklar idealdir. Ayrıca uçaktan ilk inenler de bu bölümde oturanlardır.