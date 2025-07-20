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Bu Yıl Gerçekleşecek: Baba Vanga ve ‘Yaşayan Nostradamus’tan Tüyler Ürpertici Kehanet

Bu Yıl Gerçekleşecek: Baba Vanga ve ‘Yaşayan Nostradamus’tan Tüyler Ürpertici Kehanet

baba vanga
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 11:20

2025 yılı, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Ünlü Bulgar kahin Baba Vanga ile Brezilyalı 'Yaşayan Nostradamus' Athos Salomé, bu yıl uzaylılarla temas kurulacağını öngörüyor. Her iki isim de bu teması büyük bir spor etkinliğiyle ilişkilendirirken, gelişen uzay teknolojilerinin bunu mümkün kılacağına dikkat çekiyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/07/18/lifesty...
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Baba Vanga ve "Yaşayan Nostradamus" olarak bilinen Athos Salomé, 2025 yılı için aynı ürkütücü kehaneti paylaştı.

Baba Vanga ve "Yaşayan Nostradamus" olarak bilinen Athos Salomé, 2025 yılı için aynı ürkütücü kehaneti paylaştı.

1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga, insanlıkla uzaylılar arasında 2025 yılında gerçekleşecek bir temas öngörüsünde bulunmuştu. Üstelik bu temasın “büyük bir spor etkinliğiyle” aynı zamana denk geleceğini ileri sürmüştü.

Henüz yılın ortasında olmamıza rağmen; Wimbledon, Super Bowl ve NBA finalleri gibi dev etkinlikler çoktan tamamlandı. Ancak önümüzde hâlâ pek çok kalabalık spor organizasyonu bulunuyor.

Baba Vanga’nın izinden giden ve Brezilyalı bir medyum olan Athos Salomé de bu yıl içinde uzaylılarla temas kurulacağına inananlar arasında.

Baba Vanga’nın izinden giden ve Brezilyalı bir medyum olan Athos Salomé de bu yıl içinde uzaylılarla temas kurulacağına inananlar arasında.

38 yaşındaki Salomé, teknolojideki gelişmeler ve uzay araştırmalarındaki artışın bu karşılaşmayı mümkün kılacağını söylüyor.

Özellikle James Webb Uzay Teleskobu’nun bu alanda kilit rol oynayabileceğini belirtiyor:

“Bu teleskop sayesinde insanlık, evrende yalnız olup olmadığımıza dair gerçek yanıtı alabilir. Ayrıca ABD gibi bazı hükümetler UFO belgelerini gizliliğini kaldırabilir. Bu tür keşifler evren algımızı, hatta kendimize bakışımızı kökten değiştirebilir.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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