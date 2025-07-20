Bu Yıl Gerçekleşecek: Baba Vanga ve ‘Yaşayan Nostradamus’tan Tüyler Ürpertici Kehanet

1996 yılında hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga, insanlıkla uzaylılar arasında 2025 yılında gerçekleşecek bir temas öngörüsünde bulunmuştu. Üstelik bu temasın “büyük bir spor etkinliğiyle” aynı zamana denk geleceğini ileri sürmüştü.

Henüz yılın ortasında olmamıza rağmen; Wimbledon, Super Bowl ve NBA finalleri gibi dev etkinlikler çoktan tamamlandı. Ancak önümüzde hâlâ pek çok kalabalık spor organizasyonu bulunuyor.