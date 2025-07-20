Bu Yıl Gerçekleşecek: Baba Vanga ve ‘Yaşayan Nostradamus’tan Tüyler Ürpertici Kehanet
Kaynak: https://nypost.com/2025/07/18/lifesty...
2025 yılı, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Ünlü Bulgar kahin Baba Vanga ile Brezilyalı 'Yaşayan Nostradamus' Athos Salomé, bu yıl uzaylılarla temas kurulacağını öngörüyor. Her iki isim de bu teması büyük bir spor etkinliğiyle ilişkilendirirken, gelişen uzay teknolojilerinin bunu mümkün kılacağına dikkat çekiyor.
İşte detaylar...
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Baba Vanga ve "Yaşayan Nostradamus" olarak bilinen Athos Salomé, 2025 yılı için aynı ürkütücü kehaneti paylaştı.
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Baba Vanga’nın izinden giden ve Brezilyalı bir medyum olan Athos Salomé de bu yıl içinde uzaylılarla temas kurulacağına inananlar arasında.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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