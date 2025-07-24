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Türkiye Sıcaklık Rekoru Bekliyor: Hava Sıcaklığı 49’a Kadar Yükseldi

Türkiye Sıcaklık Rekoru Bekliyor: Hava Sıcaklığı 49’a Kadar Yükseldi

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 16:45

Türkiye’de etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. Hayatı zorlaştıran sıcak hava nedeniyle orman yangını riski de en üst seviyede.

Twitter’daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum, Türkiye’de önümüzdeki 24 saat içerisinde 49,5 derece olan sıcaklık rekorunun kırılabileceğini açıkladı.

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Türkiye’de bugün Karadeniz Bölgesi’nde bile hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmış durumda.

Türkiye’de bugün Karadeniz Bölgesi’nde bile hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmış durumda.

Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde ise 40 dereceye yaklaşan hava sıcakları hayatı olumsuz etkiliyor. 

Hava sıcaklıklarının Pazar günü mevsim normallerine gerileyeceği belirtiliyor.

Türkiye'de sıcaklık rekoru bugün kırılabilir.

Türkiye'de sıcaklık rekoru bugün kırılabilir.

Hava Forum isimli Twitter hesabı, Siirt’in Kurtalan ilçesinde hava sıcaklığının 49 dereceye yükseldiğini açıklayarak 24 saat içerisinde Türkiye sıcaklık rekorunun kırılabileceğini iddia etti.

Türkiye’de 15 Ağustos 2023 yılında Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde termometreler 39,5 dereceyi göstermiş ve bu sıcaklık Türkiye rekoru olmuştu.

Daha önceki sıcaklık rekorları ise 20 Temmuz 2021’de Şırnak’ın Cizre ilçesinde 49,1 ile ve 14 Ağustos 1993’te Mardin’in Kocatepe ilçesinde 48,8 ile olmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Ahmet

Karadeniz bile yanıyor. Akdeniz ve Ege'yi düşünemiyorum. Şu an o bölgelere tatile gitmek akıllı işi değil

CloneJesus

Bartın'da yım ortalık fena. ben böyle bişey görmedim

tonton1923

neden ? 1- dünya yeşil enerji için kıcını yırtarken , biz o yobaz bu terörist diye birbirimize giriyoruz , kullanılan arabalardan tutun , evde, hayat... Devamını Gör