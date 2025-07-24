Türkiye Sıcaklık Rekoru Bekliyor: Hava Sıcaklığı 49’a Kadar Yükseldi
Türkiye’de etkili olan Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok bölgede yüksek sıcaklıklar yaşanıyor. Hayatı zorlaştıran sıcak hava nedeniyle orman yangını riski de en üst seviyede.
Twitter’daki popüler meteoroloji sayfası Hava Forum, Türkiye’de önümüzdeki 24 saat içerisinde 49,5 derece olan sıcaklık rekorunun kırılabileceğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de bugün Karadeniz Bölgesi’nde bile hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıkmış durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye'de sıcaklık rekoru bugün kırılabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Karadeniz bile yanıyor. Akdeniz ve Ege'yi düşünemiyorum. Şu an o bölgelere tatile gitmek akıllı işi değil
Bartın'da yım ortalık fena. ben böyle bişey görmedim
neden ? 1- dünya yeşil enerji için kıcını yırtarken , biz o yobaz bu terörist diye birbirimize giriyoruz , kullanılan arabalardan tutun , evde, hayat... Devamını Gör