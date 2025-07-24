Türkiye Yeni Sıcaklık Rekorlarına Hazırlanıyor, Uzmanlar Tarih Verdi

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı illerde yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, ülkenin temmuz sonu ve ağustos başında Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olduğunu belirtti. Türkeş, 'Bu dönem, Kuzey Yarım Küre'nin en sıcak günlerine denk geliyor ve Türkiye çok sıcak, bazen de ekstrem sıcak hava koşullarından etkileniyor' diyerek, Türkiye'nin hem Kuzey Afrika çöl sıcaklıkları hem de Orta Doğu ve İran üzerinden gelen tropikal hava dalgalarının etkisi altında kaldığını vurguladı.