Türkiye Yeni Sıcaklık Rekorlarına Hazırlanıyor, Uzmanlar Tarih Verdi
Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin temmuz sonu ve ağustos başında Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olduğunu belirtti. Bu sıcak hava dalgası özellikle güney ve batı bölgelerde etkili olurken, sıcaklıkların 40-45 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi. Türkeş, iklim değişikliğiyle bu tür aşırı sıcakların daha sık görüldüğünü ve sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.
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Sıcak havalarla mücadele eden Türkiye önümüzdeki hafta yeni rekorlarla terleyecek.
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Eyyam-ı bahur dönemlerinde yangın riski de paralel olarak artıyor.
Prof. Dr. Türkeş, sıcaklıkların küresel ısınmanın etkisiyle her yıl giderek yükseldiğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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