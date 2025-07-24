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Türkiye Yeni Sıcaklık Rekorlarına Hazırlanıyor, Uzmanlar Tarih Verdi

Türkiye Yeni Sıcaklık Rekorlarına Hazırlanıyor, Uzmanlar Tarih Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 12:19

Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin temmuz sonu ve ağustos başında Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olduğunu belirtti. Bu sıcak hava dalgası özellikle güney ve batı bölgelerde etkili olurken, sıcaklıkların 40-45 dereceye kadar çıkabileceğini söyledi. Türkeş, iklim değişikliğiyle bu tür aşırı sıcakların daha sık görüldüğünü ve sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

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Sıcak havalarla mücadele eden Türkiye önümüzdeki hafta yeni rekorlarla terleyecek.

Sıcak havalarla mücadele eden Türkiye önümüzdeki hafta yeni rekorlarla terleyecek.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarken, bazı illerde yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, ülkenin temmuz sonu ve ağustos başında Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olduğunu belirtti. Türkeş, 'Bu dönem, Kuzey Yarım Küre'nin en sıcak günlerine denk geliyor ve Türkiye çok sıcak, bazen de ekstrem sıcak hava koşullarından etkileniyor' diyerek, Türkiye'nin hem Kuzey Afrika çöl sıcaklıkları hem de Orta Doğu ve İran üzerinden gelen tropikal hava dalgalarının etkisi altında kaldığını vurguladı.

Eyyam-ı bahur dönemlerinde yangın riski de paralel olarak artıyor.

Eyyam-ı bahur dönemlerinde yangın riski de paralel olarak artıyor.

Türkiye’yi çevreleyen Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in sularının ısındığını belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, “Yüksek sıcaklıklar nedeniyle buharlaşma artıyor, bu da kıyı bölgelerinde havanın nem oranının yükselmesine neden oluyor. Böyle hava koşullarında dışarı çıkmak, özellikle yaşlılar, bebekler, hamileler, kalp-damar, akciğer ve astım hastaları, yoksullar, evsizler ile güneş altında çalışan emekçiler için sağlık açısından risk oluşturuyor. Ayrıca eyyam-ı bahur döneminde sıcaklığın yüksek olması ve rüzgarın kuvvetli estiği günlerde orman yangını riski de artıyor” dedi.

Prof. Dr. Türkeş, sıcaklıkların küresel ısınmanın etkisiyle her yıl giderek yükseldiğini söyledi.

Prof. Dr. Türkeş, sıcaklıkların küresel ısınmanın etkisiyle her yıl giderek yükseldiğini söyledi.

Türkiye’de sıcaklık rekorunun iki yıl önce Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde 49.5 dereceyle kırıldığını belirten Prof. Dr. Türkeş, rekor sıcaklıkların sıklığı, süresi ve şiddetinde sürekli artış yaşandığını vurguladı. Küresel ısınmanın etkisiyle hem dünya hem de bölgesel ölçekte sıcaklıkların her yıl giderek yükseldiğini ifade eden Türkeş, “Türkiye’nin büyük bölümünde ortalamalardan 4 ila 8 santigrat derece daha yüksek sıcaklıklar bekleniyor. Bazı illerde yeni rekorlar kırılabilir. En yüksek sıcaklıklar genellikle Türkiye’nin batı ve güneyinde görülüyor. Çok sıcak ve bunaltıcı hava deniz kıyılarında hissedilirken, rekorlar genellikle deniz etkisi nedeniyle kıyı bölgelerinde kırılmıyor” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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