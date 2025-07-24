Güney Afrika'da Av ve Safari Tesisi Sahibi CEO Fil Saldırısına Uğrayarak Hayatını Kaybetti
Güney Afrika’nın en büyük yaban hayatı rezervlerinden biri olan Gondwana Özel Av Rezervi’nde trajik bir olay yaşandı. Rezervin kurucu ortağı ve CEO’su FC Conradie, turist alanından uzaklaştırmaya çalıştığı bir filin saldırısına uğradı. 39 yaşındaki iş insanı, yaklaşık altı ton ağırlığındaki filin önce saldırısına maruz kaldı, ardından ezilerek hayatını kaybetti.
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Korkunç olay Salı günü Güney Afrika'da turistlere "eğlence" amaçlı safari düzenlenen bir tesiste meydana geldi.
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Güney Afrika'nın en büyük tesisindeki 6 tonluk filin saldırısı sonucu CEO hayatını kaybetti.
Doğa konusunda ticaret ve pazarlama alanlarında onur derecesi olan CEO'nun tesisinde gecelik konaklama 900 sterlindi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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