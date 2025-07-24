Güney Afrika'da Av ve Safari Tesisi Sahibi CEO Fil Saldırısına Uğrayarak Hayatını Kaybetti

Safari rezervinin kurucu ortağı FC Conradie, zooloji, hayvan çalışmaları, ticaret ve pazarlama alanlarında onur derecelerine sahipti. Çevresi tarafından “hırslı bir girişimci ve doğaya tutkuyla bağlı biri” olarak tanınıyordu. Ünlü isimlerin tercih ettiği, gecelik konaklama ücretinin 900 sterline kadar çıktığı lüks rezervdeki dehşet verici saldırı, parkın yoğun olduğu bir dönemde yaşandı. Aslan, bufalo, gergedan, leopar ve Afrika’nın en güneyinde yaşayan fil sürülerine ev sahipliği yapan Big 5 parkındaki ziyaretçilerin, bu trajik olaya tanık olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.