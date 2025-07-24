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Güney Afrika'da Av ve Safari Tesisi Sahibi CEO Fil Saldırısına Uğrayarak Hayatını Kaybetti

Güney Afrika'da Av ve Safari Tesisi Sahibi CEO Fil Saldırısına Uğrayarak Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 10:44

Güney Afrika’nın en büyük yaban hayatı rezervlerinden biri olan Gondwana Özel Av Rezervi’nde trajik bir olay yaşandı. Rezervin kurucu ortağı ve CEO’su FC Conradie, turist alanından uzaklaştırmaya çalıştığı bir filin saldırısına uğradı. 39 yaşındaki iş insanı, yaklaşık altı ton ağırlığındaki filin önce saldırısına maruz kaldı, ardından ezilerek hayatını kaybetti.

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Korkunç olay Salı günü Güney Afrika'da turistlere "eğlence" amaçlı safari düzenlenen bir tesiste meydana geldi.

Korkunç olay Salı günü Güney Afrika'da turistlere "eğlence" amaçlı safari düzenlenen bir tesiste meydana geldi.

Güney Afrika’da bulunan 5 yıldızlı Gondwana Özel Av Rezervi’nin kurucu ortağı ve CEO’su FC Conradie, salı günü trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. 39 yaşındaki iş insanı, turistlerin konakladığı bölgeden bir fil grubunu uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, fillerden birinin saldırısına uğradı.

Güney Afrika'nın en büyük tesisindeki 6 tonluk filin saldırısı sonucu CEO hayatını kaybetti.

Güney Afrika'nın en büyük tesisindeki 6 tonluk filin saldırısı sonucu CEO hayatını kaybetti.

Sabah saat 08.00 sularında gerçekleşen saldırıda altı tonluk bir Afrika boğa filinin, FC Conradie'yi önce boynuzlarıyla savurduğu, ardından defalarca üzerinden geçtiği belirtildi. Olay yerinde bulunan korucular saldırıya tanık olduysa da müdahale edemedi ve safari şirketinin sahibi olan milyoner iş insanı kurtarılamadı. Aynı zamanda Caylix Group adlı spor şirketinin de yöneticiliğini yapan Conradie'nin, doğaya ve özellikle fillere büyük bir sevgi beslediği ifade edildi.

Doğa konusunda ticaret ve pazarlama alanlarında onur derecesi olan CEO'nun tesisinde gecelik konaklama 900 sterlindi.

Doğa konusunda ticaret ve pazarlama alanlarında onur derecesi olan CEO'nun tesisinde gecelik konaklama 900 sterlindi.

Safari rezervinin kurucu ortağı FC Conradie, zooloji, hayvan çalışmaları, ticaret ve pazarlama alanlarında onur derecelerine sahipti. Çevresi tarafından “hırslı bir girişimci ve doğaya tutkuyla bağlı biri” olarak tanınıyordu. Ünlü isimlerin tercih ettiği, gecelik konaklama ücretinin 900 sterline kadar çıktığı lüks rezervdeki dehşet verici saldırı, parkın yoğun olduğu bir dönemde yaşandı. Aslan, bufalo, gergedan, leopar ve Afrika’nın en güneyinde yaşayan fil sürülerine ev sahipliği yapan Big 5 parkındaki ziyaretçilerin, bu trajik olaya tanık olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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