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21 Aydır Ablukada Olan Gazze'de Her Geçen Gün Açlıktan Ölenlerin Sayısı Artıyor

21 Aydır Ablukada Olan Gazze'de Her Geçen Gün Açlıktan Ölenlerin Sayısı Artıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 08:45

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka ve saldırılarla hedef aldığı Gazze Şeridi’nde insani felaket büyüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 15 olduğunu, bunlardan 4’ünün çocuk olduğunu açıkladı. Böylece, saldırıların başladığı tarihten bu yana açlıktan ölenlerin toplam sayısı 101’e, can kaybı ise 59 bin 219’a yükseldi.

İsrail'in hem yardım girişlerini engellemesi hem de yoğun bombardımanlarını sürdürmesi, bölgede kitlesel açlık tehlikesini her geçen gün daha da derinleştiriyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şu anda günde en az 10 kişinin açlıktan öldüğünü ifade ederken, uluslararası kamuoyunun sessizliği büyük tepki çekiyor.

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Günde en az 10 kişi Gazze'de açlıktan ölüyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, acil ateşkes çağrısını yineledi.

Günde en az 10 kişi Gazze'de açlıktan ölüyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, acil ateşkes çağrısını yineledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Save the Children (Çocukları Kurtarın) ve Oxfam gibi 111 kuruluş, Gazze’de yayılan “kitlesel açlık” tehlikesine dikkat çekerek, acil ve kalıcı ateşkes ile engelsiz insani yardım çağrısında bulundu. Ortak bildiride, “Doktorlar özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında akut yetersiz beslenme oranlarının rekor seviyelere ulaştığını bildiriyor. Akut sulu ishal gibi hastalıklar hızla yayılırken, pazar yerleri bomboş, atıklar birikiyor ve yetişkinler açlık ve susuzluk nedeniyle sokaklarda bayılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Sıcak hava koşullarında ekmeğe ve suya ulaşmak imkansızlaştı.

Sıcak hava koşullarında ekmeğe ve suya ulaşmak imkansızlaştı.

İsrail saldırıları ve sıcak hava koşulları birleşince, Gazze’de adeta cehennem yaşanıyor. Yüksek sıcaklıklar altında, insanlar hem bombardımandan kaçıyor hem de yiyecek ve su arayışıyla bölge içinde göç etmek zorunda kalıyor. Ancak yardım malzemelerine erişim neredeyse imkânsız.

"Bu yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir işkence"

"Bu yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir işkence"

Sınır Tanımayan Doktorlar, Save the Children ve Oxfam gibi 111 kuruluşun ortak bildirisinde, “Bu sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik bir işkence. Hayatta kalma, bir serap gibi uzaktan gösteriliyor” ifadeleri yer aldı. 

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ablukası nedeniyle Gazze’de açlık yüzünden insanların baygınlık geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. UNRWA’nın X hesabından yapılan paylaşımda, kurum personelinin de şiddetli açlık ve tükenmişlik nedeniyle bayıldığı bildirildi.

İsrail'de yaşayan bir grup Yahudi de açlığa ve bu insanlık krizine sessiz kalmadı ve protesto yürüyüşü yaptı.

İsrail'de yaşayan bir grup Yahudi de açlığa ve bu insanlık krizine sessiz kalmadı ve protesto yürüyüşü yaptı.

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bir araya gelen göstericiler, Gazze Şeridi’nde yaşanan derin açlık krizine dikkat çekmek için protesto düzenledi. Ellerinde “Açlığı durdurun” ve “Gazze’ye yardım ulaştırın” yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, İsrail hükümetinden insani yardım koridorlarının açılmasını talep etti. Bazı göstericiler sembolik yardım çuvalları taşıyarak, Başbakan Netanyahu yönetiminin Gazze’de uyguladığı sistematik aç bırakma politikasına karşı tepki gösterdi.

İçeriden ve dışarıdan uyarılara ve ateşkes çağrılarına rağmen İsrail tüm bilgi ve belgeleri yalanlıyor.

İçeriden ve dışarıdan uyarılara ve ateşkes çağrılarına rağmen İsrail tüm bilgi ve belgeleri yalanlıyor.

İsrail yönetimi, uluslararası kamuoyundan gelen yoğun baskılara rağmen tutumunu değiştirmiyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze’de kitlesel açlık krizinin yaşanmadığını savunarak insani yardım çağrılarını reddediyor. İsrail Ordu Sözcüsü, sınır kapılarında yaklaşık 950 yardım kamyonunun beklediğini, ancak Birleşmiş Milletler’in bu yardımları kabul etmediğini iddia etti. Ancak gerçek ise İsrail’in, yardım tırlarının Gazze’ye girişini kasıtlı olarak engellediği yönünde.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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