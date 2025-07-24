21 Aydır Ablukada Olan Gazze'de Her Geçen Gün Açlıktan Ölenlerin Sayısı Artıyor
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana abluka ve saldırılarla hedef aldığı Gazze Şeridi’nde insani felaket büyüyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 15 olduğunu, bunlardan 4’ünün çocuk olduğunu açıkladı. Böylece, saldırıların başladığı tarihten bu yana açlıktan ölenlerin toplam sayısı 101’e, can kaybı ise 59 bin 219’a yükseldi.
İsrail'in hem yardım girişlerini engellemesi hem de yoğun bombardımanlarını sürdürmesi, bölgede kitlesel açlık tehlikesini her geçen gün daha da derinleştiriyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şu anda günde en az 10 kişinin açlıktan öldüğünü ifade ederken, uluslararası kamuoyunun sessizliği büyük tepki çekiyor.
Günde en az 10 kişi Gazze'de açlıktan ölüyor. Sınır Tanımayan Doktorlar, acil ateşkes çağrısını yineledi.
Sıcak hava koşullarında ekmeğe ve suya ulaşmak imkansızlaştı.
"Bu yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir işkence"
İsrail'de yaşayan bir grup Yahudi de açlığa ve bu insanlık krizine sessiz kalmadı ve protesto yürüyüşü yaptı.
İçeriden ve dışarıdan uyarılara ve ateşkes çağrılarına rağmen İsrail tüm bilgi ve belgeleri yalanlıyor.
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