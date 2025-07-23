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Eskişehir Yangınında Hayatını Kaybeden Bir Emekçinin Henüz 1 Hafta Önce Evlendiği Ortaya Çıktı

Eskişehir Yangınında Hayatını Kaybeden Bir Emekçinin Henüz 1 Hafta Önce Evlendiği Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 00:39

Eskişehir'deki orman yangınından üzücü haber geldi. 10 orman işçisinin vefat haberi, herkesi yasa boğdu. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler arasında kalan işçilerin kimlikleri ortaya çıktı. 

10 emekçiden biri olan Tolunay Kocaman'la ilgili ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı. Kocaman, yangından yalnızca 1 hafta önce evlenmişti. Düğününe de Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe katılmıştı.

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Eskişehir'deki yangın faciasından kahreden haber geldi.

Eskişehir'deki yangın faciasından kahreden haber geldi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürmeye çalışan emekçiler, alevlerin arasında kaldı. 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi alevlerin içinde kaldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler arasında kalan kişilerden kurtulanlar oldu. 

Fakat kurtulamayan 5 işçi ve 5 AKUT mensubu vefat etti.

Emekçilerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirileceği açıklandı. Yangına müdahale ederken vefat eden işçilerin ve AKUT mensuplarının kimlikleri de belli oldu.

Bir hafta önce evlenmiş.

Bir hafta önce evlenmiş.

Yangında vefat eden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Kocaman'ın düğününe, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de katılmıştı. Tepe, bu fotoğrafı paylaşarak açıklamasına da şu notu düşmüştü:

'Burcu Zeybek & Tolunay Kocaman kardeşlerimin evlenme merasimlerine katılarak mutluluklarına ortak olduk.

Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar dilerim❤️'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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