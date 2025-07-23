Eskişehir Yangınında Hayatını Kaybeden Bir Emekçinin Henüz 1 Hafta Önce Evlendiği Ortaya Çıktı
Eskişehir'deki orman yangınından üzücü haber geldi. 10 orman işçisinin vefat haberi, herkesi yasa boğdu. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler arasında kalan işçilerin kimlikleri ortaya çıktı.
10 emekçiden biri olan Tolunay Kocaman'la ilgili ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı. Kocaman, yangından yalnızca 1 hafta önce evlenmişti. Düğününe de Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe katılmıştı.
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Eskişehir'deki yangın faciasından kahreden haber geldi.
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Bir hafta önce evlenmiş.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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