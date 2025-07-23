Yakınları Ulaşamıyordu: Ekonomist Nazlı Sarp İstanbul'daki Evinde Ölü Bulundu
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın İstanbul’daki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Yakınları, Nazlı Sarp’a 2 gündür ulaşamamıştı, polise başvuru yapıldı.
Ekol TV muhabiri Melisa Yasemin’in özel haberine göre, Sarp evinde ölü bulundu.
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Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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