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Yakınları Ulaşamıyordu: Ekonomist Nazlı Sarp İstanbul'daki Evinde Ölü Bulundu

Yakınları Ulaşamıyordu: Ekonomist Nazlı Sarp İstanbul'daki Evinde Ölü Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 00:02

Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın İstanbul’daki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Yakınları, Nazlı Sarp’a 2 gündür ulaşamamıştı, polise başvuru yapıldı.

Ekol TV muhabiri Melisa Yasemin’in özel haberine göre, Sarp evinde ölü bulundu.

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Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu.

Ünlü ekonomist Nazlı Sarp evinde ölü bulundu.

Ekol TV muhabiri Melisa Yasemin’in özel haberine göre, Nazlı Sarp'ın yakınları kendisine 2 gündür ulaşamıyordu. Yakınları, polise başvurdu ve Sarp'ın Bakırköy’deki evine gelen polis ekipleri, ünlü ekonomistin cansız bedenini buldu.

Savcının, Nazlı Sarp'ın ölümünü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği iddia edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Nazlı Sarp, ekonomi analizleri ve televizyon yorumculuğuyla tanınmıştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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