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Nazlı Sarp Kimdir, Kaç Yaşında? Evinde Ölü Bulunan Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp Neden Öldü?

Nazlı Sarp Kimdir, Kaç Yaşında? Evinde Ölü Bulunan Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp Neden Öldü?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.07.2025 - 00:55

Ekonomi yazarı ve yorumcu Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından birkaç gündür ulaşılamayan ünlü ekonomistin evine giden polis ekipleri acı manzara ile karşılaştı. Sarp'ın genç yaşta gelen beklenmedik ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar ise ekonomi yorumları ve yazılarını yakından takip ettikleri Nazlı Sarp'ın hayatına ve kariyerine dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Nazlı Sarp kimdir? Nazlı Sarp'ın mesleği nedir, kaç yaşında ve nereli? 

İşte, detaylar...

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Nazlı Sarp Kimdir?

Nazlı Sarp Kimdir?

Nazlı Sarp, Bakırköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine başladı. Sarp daha sonra, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu. 

Lisans eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde Yönetim Bilişim Sistemleri eğitimi alan Nazlı Sarp, son dönemlerde ise veri analizi ve makine öğrenmesi üzerine çalışmalar yaptı. 

Nazlı Sarp Kaç Yaşında? 

Ekonomi dünyasının nabzını tutan isimler arasında yerini alan Nazlı Sarp'ın 1989 yılında üniversite eğitimine başladığını düşünürsek, ünlü ekonomistin 2025 yılı itibarıyla 50'lerinin ortalarında olduğunu söyleyebiliriz. Sarp'ın yazılı kaynaklarda yer alan bilgileri arasında ise kesin yaşı ve doğum tarihi bulunmuyor. 

Nazlı Sarp Aslen Nereli? 

Aslen İstanbullu olduğu belirtilen Nazlı Sarp'ın Bakırköy'de ikamet ettiği de biliniyor.

Nazlı Sarp'ın Kariyer Hayatı

Nazlı Sarp'ın Kariyer Hayatı

Nazlı Sarp, kariyer hayatına bankacılık sektöründe başladı. 1998 ila 2012 yılları arasında Akbank ve HSBC'de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev alan Sarp, bankacılık kariyeri boyunca kredi tahsisi, finansal analiz ve ticari portföy yönetimi alanında orta düzey yöneticilik yaptı. 

2012 yılından itibaren ise yönetim danışmanı olarak altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde; proje finansmanı, kredi analizi, finansal modelleme ve yapay zeka gibi alanlarda hizmet verdi. 11 yılı aşkın süredir bu alanlarda eğitimler de veren Sarp, kariyer hayatında medyada da rol üstlendi ve ekonomi üzerine köşe yazıları da kaleme aldı.

Ekonomist Nazlı Sarp'ın Medyadaki Rolü

Ekonomist Nazlı Sarp'ın Medyadaki Rolü

Nazlı Sarp, 2023 yılından beri ST Endüstri Radyo'da 'Makrodan Mikroya Ekomercek' adlı programı hazırlayıp sunuyor. Kasım 2022'den beri ise Dünya Gazetesi'nde köşe yazarı olarak ekonomi gündemi üzerine yazılar kaleme alıyor. 

Ekonomi yazarı ve YouTube sunucusu olarak da karşımıza çıkan Nazlı Sarp, 'Harici Ekonomi' kanalında 2024 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor. Sarp'ın köşe yazısı kaleme aldığı gazete ve dergiler arasında Para & Borsa dergisi de bulunuyor. Sarp ayrıca, bugüne kadar pek çok televizyon kanalında da ekonomi gündeminin nabzını tutan yorumlarıyla yerini aldı.

Nazlı Sarp Neden Öldü?

Nazlı Sarp Neden Öldü?

Ekol TV muhabiri Melisa Yasemin’in haberine göre, 2 gündür yakınları tarafından haber alınamayan Nazlı Sarp evinde ölü bulundu. Ünlü ekonomistin Bakırköy'deki evine giden polis ekiplerinin 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü karşılaştığı acı manzaranın ardından, savcının ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdiği de iddia edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 

Ekonomi analizleri ve ekran başındaki yorumlarıyla tanıdığımız Nazlı Sarp'ın acı kaybına dair detaylar ve ölüm nedeni Adli Tıp incelemesinin ardından belli olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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