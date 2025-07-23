Nazlı Sarp Kimdir, Kaç Yaşında? Evinde Ölü Bulunan Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp Neden Öldü?

Nazlı Sarp, kariyer hayatına bankacılık sektöründe başladı. 1998 ila 2012 yılları arasında Akbank ve HSBC'de kurumsal ve ticari bankacılık alanlarında görev alan Sarp, bankacılık kariyeri boyunca kredi tahsisi, finansal analiz ve ticari portföy yönetimi alanında orta düzey yöneticilik yaptı.

2012 yılından itibaren ise yönetim danışmanı olarak altyapı ve yenilenebilir enerji projelerinde; proje finansmanı, kredi analizi, finansal modelleme ve yapay zeka gibi alanlarda hizmet verdi. 11 yılı aşkın süredir bu alanlarda eğitimler de veren Sarp, kariyer hayatında medyada da rol üstlendi ve ekonomi üzerine köşe yazıları da kaleme aldı.