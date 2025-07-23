Nazlı Sarp Kimdir, Kaç Yaşında? Evinde Ölü Bulunan Ünlü Ekonomist Nazlı Sarp Neden Öldü?
Ekonomi yazarı ve yorumcu Nazlı Sarp, İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından birkaç gündür ulaşılamayan ünlü ekonomistin evine giden polis ekipleri acı manzara ile karşılaştı. Sarp'ın genç yaşta gelen beklenmedik ölümü hakkında soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar ise ekonomi yorumları ve yazılarını yakından takip ettikleri Nazlı Sarp'ın hayatına ve kariyerine dair detayları araştırmaya başladı. Peki, Nazlı Sarp kimdir? Nazlı Sarp'ın mesleği nedir, kaç yaşında ve nereli?
İşte, detaylar...
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Nazlı Sarp Kimdir?
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Nazlı Sarp'ın Kariyer Hayatı
Ekonomist Nazlı Sarp'ın Medyadaki Rolü
Nazlı Sarp Neden Öldü?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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