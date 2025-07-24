Adım Adım 5G'ye Geçiyoruz: İhale Ağustos'ta, İlk Sinyal 2026'da

Türkiye, mobil iletişimde yeni bir döneme hazırlanıyor. Halihazırda kullanılan 4.5G teknolojisinin ardından, daha hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı sunacak 5G'ye geçiş için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 5G altyapısının kurulum süreci hız kazanırken, operatörler de şebekelerini yeni teknolojiye uygun hale getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 5G’nin resmen devreye girmesiyle birlikte hem bireysel kullanıcılar hem de endüstriyel alanlarda dijital dönüşüm ivme kazanacak.

Kaynak