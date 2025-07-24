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Adım Adım 5G'ye Geçiyoruz: İhale Ağustos'ta, İlk Sinyal 2026'da

Adım Adım 5G'ye Geçiyoruz: İhale Ağustos'ta, İlk Sinyal 2026'da

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 10:06

Türkiye, mobil iletişimde yeni bir döneme hazırlanıyor. Halihazırda kullanılan 4.5G teknolojisinin ardından, daha hızlı ve düşük gecikmeli bağlantı sunacak 5G'ye geçiş için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, 5G altyapısının kurulum süreci hız kazanırken, operatörler de şebekelerini yeni teknolojiye uygun hale getirmek için hazırlıklarını sürdürüyor. 5G’nin resmen devreye girmesiyle birlikte hem bireysel kullanıcılar hem de endüstriyel alanlarda dijital dönüşüm ivme kazanacak.

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4.5G teknolojisini kullanan Türkiye gelecek yıl yeni bir döneme geçişe hazırlanıyor.

4.5G teknolojisini kullanan Türkiye gelecek yıl yeni bir döneme geçişe hazırlanıyor.

Türkiye, 2016 yılında geçiş yaptığı 4.5G teknolojisinin ardından şimdi gözünü 5G'ye dikti. Daha hızlı internet ve düşük gecikme vadeden 5G için geri sayım başladı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek frekans ihalesiyle birlikte süreç resmen başlayacak. Hedef, 2026 yılında 5G sinyalinin ilk kez verilmesi ve yeni nesil mobil iletişimin kapılarının aralanması.

Bakan Uraloğlu, kademeli olarak geçişin sağlanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, kademeli olarak geçişin sağlanacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G yol haritasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ağustos ayında 5G frekans ihalesini yapmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, '2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız' dedi. İlk aşamada ülke genelinden ziyade büyük şehirlerin kapsama altına alınacağını ifade eden Bakan, 4.5G'de olduğu gibi 5G'nin de kademeli olarak hayata geçirileceğini vurguladı.

5G ile hızımızda ne değişecek? Türkiye'de şu an 5G kullanılan yerler var mı?

5G ile hızımızda ne değişecek? Türkiye'de şu an 5G kullanılan yerler var mı?

5G teknolojisiyle gerçek şebekelerde saniyede 4.7 gigabit hıza, laboratuvar ortamında ise saniyede 7.5 gigabit hıza ulaşıldı. Yani 5G, 4.5G'den yaklaşık 10 kat daha hızlı olacak. Türkiye'de de test süreçleriyle adım adım yaygınlaşan 5G, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere toplam 34 farklı noktada test amaçlı kullanılıyor. Bu testlerle altyapı uyumluluğu ve kullanıcı deneyimi ölçülerek, teknolojinin yaygın kullanımı için hazırlıklar sürdürülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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