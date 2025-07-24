Rusya'da Yolcu Uçağı ile Bağlantı Kesildi: Yaklaşık 50 Yolcu Kayıp
Rus haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rusya'nın güneydoğusunda yer alan Amur bölgesinde An-24 model yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Uçakta yaklaşık 50 kişinin bulunduğu aktarılırken, bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin operasyonlara başladığı ifade edildi.
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Reuters'in ulaştığı bilgilere göre 43 yolcu ve 6 mürettebat uçakta yer alıyor.
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Rusya'dan gelen son bilgiler ise uçağın düştüğünün tespit edildiği. Uçağın düştüğü yer de öğrenildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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