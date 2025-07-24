Rusya'da Yolcu Uçağı ile Bağlantı Kesildi: Yaklaşık 50 Yolcu Kayıp

Rusya’nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir An-24 tipi yolcu uçağıyla perşembe günü irtibat kesildi. Bölge valisinin açıklamasına göre, uçakla bağlantının kesilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Yerel acil durumlar bakanlığı, Sibirya merkezli Angara Havayolları’na ait uçağın, Çin sınırındaki Amur bölgesinde yer alan Tynda kasabasına yaklaşırken radar ekranlarından kaybolduğunu bildirdi.

Bölge Valisi Vasily Orlov, ilk verilere göre uçakta beş çocuk dâhil 43 yolcu ve altı mürettebat bulunduğunu belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Orlov, 'Uçağı aramak için gerekli tüm kaynak ve ekipler seferber edildi.' dedi.

Öte yandan acil durumlar bakanlığı ise uçakta bulunan kişi sayısının yaklaşık 40 olduğunu aktardı.