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Rusya'da Yolcu Uçağı ile Bağlantı Kesildi: Yaklaşık 50 Yolcu Kayıp

Rusya'da Yolcu Uçağı ile Bağlantı Kesildi: Yaklaşık 50 Yolcu Kayıp

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 09:03

Rus haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Rusya'nın güneydoğusunda yer alan Amur bölgesinde An-24 model yolcu uçağıyla irtibat kesildi. Uçakta yaklaşık 50 kişinin bulunduğu aktarılırken, bölgedeki arama-kurtarma ekiplerinin operasyonlara başladığı ifade edildi.

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Reuters'in ulaştığı bilgilere göre 43 yolcu ve 6 mürettebat uçakta yer alıyor.

Reuters'in ulaştığı bilgilere göre 43 yolcu ve 6 mürettebat uçakta yer alıyor.

Rusya’nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde, yaklaşık 50 kişiyi taşıyan bir An-24 tipi yolcu uçağıyla perşembe günü irtibat kesildi. Bölge valisinin açıklamasına göre, uçakla bağlantının kesilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Yerel acil durumlar bakanlığı, Sibirya merkezli Angara Havayolları’na ait uçağın, Çin sınırındaki Amur bölgesinde yer alan Tynda kasabasına yaklaşırken radar ekranlarından kaybolduğunu bildirdi.

Bölge Valisi Vasily Orlov, ilk verilere göre uçakta beş çocuk dâhil 43 yolcu ve altı mürettebat bulunduğunu belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Orlov, 'Uçağı aramak için gerekli tüm kaynak ve ekipler seferber edildi.' dedi.

Öte yandan acil durumlar bakanlığı ise uçakta bulunan kişi sayısının yaklaşık 40 olduğunu aktardı.

Rusya'dan gelen son bilgiler ise uçağın düştüğünün tespit edildiği. Uçağın düştüğü yer de öğrenildi.

Rusya'dan gelen son bilgiler ise uçağın düştüğünün tespit edildiği. Uçağın düştüğü yer de öğrenildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kaybolan yolcu uçağının enkazına ulaşıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Rosaviatsiya'ya ait Mi-8 tipi helikopterle sürdürülen arama çalışmaları sırasında uçağın gövdesinin tespit edildiği ve olay yerinden alevlerin yükseldiğinin belirlendiği aktarıldı.

Kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Amur Bölge Sivil Savunma ve Yangın Güvenliği Merkezi ise uçağın enkazının, varış noktası olan Tynda kentine yaklaşık 16 kilometre uzaklıkta, bir dağ yamacında bulunduğunu bildirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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