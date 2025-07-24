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Gezi Soruşturması Sebebiyle Tutuklanan Ayşe Barım Tam Teşekküllü Hastaneye Sevk Edildi

Gezi Soruşturması Sebebiyle Tutuklanan Ayşe Barım Tam Teşekküllü Hastaneye Sevk Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.07.2025 - 10:57

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Ayşe Barım’ın sağlık durumu, Adli Tıp Kurumu’nun gündeminde. ATK, Barım’ın hastanede yürütülen tedavisinin ardından cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapılabileceğini açıkladı. Kurum, kararın, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından verileceğini belirtti.

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Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım daha önce de hastaneye sevk edilmiş ancak cezaevinde kalmasına hükmedilmişti.

Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım daha önce de hastaneye sevk edilmiş ancak cezaevinde kalmasına hükmedilmişti.

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ve sağlık sorunları yaşayan menajer Ayşe Barım, Adli Tıp Kurumu’nun kararıyla tam teşekküllü bir hastaneye sevk edildi.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 Temmuz’da Barım’ın cezaevinde kalmasının sağlık açısından uygun olup olmadığına dair değerlendirme talep ettiği belirtildi.

Barım’ın aynı gün Kurul’a çağrılarak muayenesinin yapıldığı ve ilgili raporun savcılığa iletildiği bilgisi paylaşıldı. 16 Temmuz’da ise ikinci kez benzer bir değerlendirme istendiği ve bu kapsamda Barım’ın yeniden Adli Tıp Kurulu’nda muayene edildiği kaydedildi.

Sağlık durumunun net bir şekilde belirlenmesi için tam kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğine dair karar alındı.

Sağlık durumunun net bir şekilde belirlenmesi için tam kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğine dair karar alındı.

Adli Tıp Kurumu 11. İhtisas Kurulu, Ayşe Barım hakkında 23 Temmuz’da verdiği mütalaada, hastanedeki tedavi sürecinin ardından cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin değerlendirmenin yapılabileceğini bildirdi.

Raporda, Barım’ın sağlık durumunun net bir şekilde tespit edilebilmesi için kapsamlı bir hastane incelemesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur.”

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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