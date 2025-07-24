Gezi Soruşturması Sebebiyle Tutuklanan Ayşe Barım Tam Teşekküllü Hastaneye Sevk Edildi
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Ayşe Barım’ın sağlık durumu, Adli Tıp Kurumu’nun gündeminde. ATK, Barım’ın hastanede yürütülen tedavisinin ardından cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin bir değerlendirme yapılabileceğini açıkladı. Kurum, kararın, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından verileceğini belirtti.
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Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım daha önce de hastaneye sevk edilmiş ancak cezaevinde kalmasına hükmedilmişti.
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Sağlık durumunun net bir şekilde belirlenmesi için tam kapsamlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğine dair karar alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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