Akdeniz Çevresinde Tehlike Büyük: Türkiye’de Orman Yangınları İçin En Riskli Bölgeler Belli Oldu
Türkiye’de orman yangınları ile mücadelede dün çok kötü bir gün yaşandı. Eskişehir’deki yangına müdahale eden 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi alevlerin arasında kalarak şehit düştü.
Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktığı Türkiye’de orman yangını riski de en üst seviyede. Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) verilerine göre, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da orman yangını riskinde kritik eşik aşıldı.
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Türkiye’de devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, son yayınlanan yangın riski haritasında korkunç gerçek ortaya çıktı.
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Akdeniz çevresindeki ülkelerde tehlike çok büyük.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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