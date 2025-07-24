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Akdeniz Çevresinde Tehlike Büyük: Türkiye’de Orman Yangınları İçin En Riskli Bölgeler Belli Oldu

Akdeniz Çevresinde Tehlike Büyük: Türkiye’de Orman Yangınları İçin En Riskli Bölgeler Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 15:52

Türkiye’de orman yangınları ile mücadelede dün çok kötü bir gün yaşandı. Eskişehir’deki yangına müdahale eden 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi alevlerin arasında kalarak şehit düştü.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktığı Türkiye’de orman yangını riski de en üst seviyede. Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) verilerine göre, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da orman yangını riskinde kritik eşik aşıldı.

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Türkiye’de devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, son yayınlanan yangın riski haritasında korkunç gerçek ortaya çıktı.

Türkiye’de devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, son yayınlanan yangın riski haritasında korkunç gerçek ortaya çıktı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1250 yangın tespit edildi. Bu sayının geçen yıl ise 861 olduğu belirtildi. 

Bu yıl içinde bölgede yaklaşık 240 bin hektar alan orman yangınları sonucu kül oldu.

Akdeniz çevresindeki ülkelerde tehlike çok büyük.

Akdeniz çevresindeki ülkelerde tehlike çok büyük.

Yangın Hava Durumu Endeksi (FWI) tarafından 22-28 Temmuz tarihlerinde oluşturulan yangın riski haritasında da çok sayıda ülke 'çok aşırı', 'aşırı', 'çok yüksek' ve 'yüksek' seviyeleri işaret eden kırmızı tonlarıyla gösterildi.

Harita Türkiye’de Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da orman yangınları tehlikesinin en üst seviyede olduğu yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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