Akdeniz Çevresinde Tehlike Büyük: Türkiye’de Orman Yangınları İçin En Riskli Bölgeler Belli Oldu

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025'in başından bu yana Avrupa'da 1250 yangın tespit edildi. Bu sayının geçen yıl ise 861 olduğu belirtildi.

Bu yıl içinde bölgede yaklaşık 240 bin hektar alan orman yangınları sonucu kül oldu.