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Orman Yangınında Şehit Düşen 10 Emekçi Hakkında Vatandaşların İddiaları Ortaya Çıktı

Orman Yangınında Şehit Düşen 10 Emekçi Hakkında Vatandaşların İddiaları Ortaya Çıktı

Eskişehir yangın
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 23:14

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Yurdun dört bir yanından gelen yangın haberleri ciğerimizi yakıyor. Sakarya, Bilecik, Karabük ve Manisa'da yangınlar devam ederken Eskişehir'de 10 emekçinin şehit olduğu bir facia yaşandı. 19 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun yangının içinde kaldığı olayın acı veren detaylarına dair iddialar ise mahalle sakinleri tarafından basın mensuplarına aktarıldı.  

İşte, detaylar...

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Vatandaşlar, 112 ekiplerinden aldıklarını ifade ettikleri bilgileri basın mensuplarına aktardı. İşte, o anlar...

Eskişehir'de devam eden yangında 24 kişinin yangının içinde kalarak mağaraya sığındığı facianın detayları ortaya çıkıyor.

Eskişehir'de devam eden yangında 24 kişinin yangının içinde kalarak mağaraya sığındığı facianın detayları ortaya çıkıyor.

Rüzgarın yönünü değiştirmesiyle alevilerin içinde kalan 24 kişiden 10 emekçimiz şehit olurken, kurtarılan emekçilerin tedavisi ise sürüyor. 112 ekiplerinden aldığını iddia ettiği bilgileri, İHA muhabirlerine aktaran vatandaşın iddiaları ise dikkatleri üzerine çekti. 

'Yangın 9 kişinin etrafını sarmış. Çocuklar, kaçalım derken mağaraya giriyorlar. Orada dumandan zehirlenmişler. Oradan çıkarmışlar cenazelerini.' diyen vatandaş, hayatını kaybeden diğer kişilerin ise 'Birbirlerine sarılı şekilde bulunduklarını' ifade etti.

Alevlerin arasından kurtarılan işçinin "Yanıyorum, yardım edin" diyerek suya koştuğu anlar ise yürekleri bir kez daha yaktı!

Alevlerin arasından kurtarılan işçinin "Yanıyorum, yardım edin" diyerek suya koştuğu anlar ise yürekleri bir kez daha yaktı!

Kurtarılan emekçiye yangının ortasında ekipler yardım etmek için seferber oldu. 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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