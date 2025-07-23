Orman Yangınında Şehit Düşen 10 Emekçi Hakkında Vatandaşların İddiaları Ortaya Çıktı

Yurdun dört bir yanından gelen yangın haberleri ciğerimizi yakıyor. Sakarya, Bilecik, Karabük ve Manisa'da yangınlar devam ederken Eskişehir'de 10 emekçinin şehit olduğu bir facia yaşandı. 19 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun yangının içinde kaldığı olayın acı veren detaylarına dair iddialar ise mahalle sakinleri tarafından basın mensuplarına aktarıldı.

İşte, detaylar...