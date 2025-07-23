Orman Yangınında Şehit Düşen 10 Emekçi Hakkında Vatandaşların İddiaları Ortaya Çıktı

Yurdun dört bir yanından gelen yangın haberleri ciğerimizi yakıyor. Sakarya, Bilecik, Karabük ve Manisa'da yangınlar devam ederken Eskişehir'de 10 emekçinin şehit olduğu bir facia yaşandı. 19 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubunun yangının içinde kaldığı olayın acı veren detaylarına dair iddialar ise mahalle sakinleri tarafından basın mensuplarına aktarıldı.
İşte, detaylar...
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Vatandaşlar, 112 ekiplerinden aldıklarını ifade ettikleri bilgileri basın mensuplarına aktardı. İşte, o anlar...
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Eskişehir'de devam eden yangında 24 kişinin yangının içinde kalarak mağaraya sığındığı facianın detayları ortaya çıkıyor.
Alevlerin arasından kurtarılan işçinin "Yanıyorum, yardım edin" diyerek suya koştuğu anlar ise yürekleri bir kez daha yaktı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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