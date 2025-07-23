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Söndürelemiyor: Bilecik, Karabük, İzmir ve Manisa'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Söndürelemiyor: Bilecik, Karabük, İzmir ve Manisa'da Orman Yangınları Devam Ediyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 20:58

Sakarya'nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in ilçesine sıçradı. Kısmen kontrol altına alınan yangının yeniden alevlendiği görülürken İzmir'in Menderes ilçesinde, Manisa'da ve Karabük'te de yangınların devam ettiği aktarıldı.

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Sakarya'da başlayan yangın Bilecik'e sıçradı.

Sakarya'da başlayan yangın Bilecik'e sıçradı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar akşamı başlayan orman yangını ikinci gününde Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçradı. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara dağılan alevler, en çok Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'ni etkiledi. Burada üç evin yandığı ortaya çıktı, bazı mahalleler ise tahliye edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman Eskişehir'e ulaştı. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın yeniden alevlendi ve Bilecik'te yangın son durumu sosyal medyada paylaşıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan yangına müdahale sürüyor.

Yangına karadan ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle havadan müdahale ediliyor. Ancak alevler, rüzgarın etkisiyle sürekli yön değiştiriyor. 

Karabük'te gökyüzünün alevler nedeniyle kızıla döndüğü görüldü. O anlar sosyal medyada vatandaşlar tarafından paylaşıldı.

İzmir Menderes'teki yangının ise yerleşim yerlerine sıçradığı aktarıldı;

Manisa'da ormanlık alanda yangın başladığı görüldü;

Bilecik'ten son durum;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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