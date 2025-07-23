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Eskişehir'de 10 Emekçinin Şehit Olduğu Yangından Kurtarılan İşçi

Eskişehir'de 10 Emekçinin Şehit Olduğu Yangından Kurtarılan İşçi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.07.2025 - 22:24

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Ülkemizin dört bir yanı alevlere teslim oldu. Sakarya, Bilecik, Karabük, Manisa'da yangınlar devam ederken Eskişehir'den acı haber geldi. Eskişehir'deki yangınlarla mücadele eden 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişin yangının içerisinde kaldı. 

Yangından kurtarılan bir işçinin ilk anları ise kaydedildi.

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İşte o anlar;

5'i orman emekçisi 5 AKUT görevlisi şehit düştü.

5'i orman emekçisi 5 AKUT görevlisi şehit düştü.

19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi Eskişehir'de devam eden yangının arasında kaldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin içerisinde kalan 24 kişiden kurtarılanlar oldu. Kurtartılan emekçiler, tedavi altına alındı.

Alevlerin arasından kurtarılan işçinin "Yanıyorum, yardım edin" diyerek geldiği anların görüntüsü de yürekleri yaktı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Z. Kaan Budak

Yangın uçakları vızır vızır uçuyor ya bizde hata hep iftira attık uçak yok diye

Norris

Yahu hangi devirde yasıyoruz her olay afete dönüşüyor alın şu ucaklardan 5 tane 10 tane daha fazladan dursun kardesim

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