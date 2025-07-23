Eskişehir'de 10 Emekçinin Şehit Olduğu Yangından Kurtarılan İşçi

Ülkemizin dört bir yanı alevlere teslim oldu. Sakarya, Bilecik, Karabük, Manisa'da yangınlar devam ederken Eskişehir'den acı haber geldi. Eskişehir'deki yangınlarla mücadele eden 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişin yangının içerisinde kaldı.
Yangından kurtarılan bir işçinin ilk anları ise kaydedildi.
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İşte o anlar;
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5'i orman emekçisi 5 AKUT görevlisi şehit düştü.
Alevlerin arasından kurtarılan işçinin "Yanıyorum, yardım edin" diyerek geldiği anların görüntüsü de yürekleri yaktı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Yangın uçakları vızır vızır uçuyor ya bizde hata hep iftira attık uçak yok diye
Yahu hangi devirde yasıyoruz her olay afete dönüşüyor alın şu ucaklardan 5 tane 10 tane daha fazladan dursun kardesim
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