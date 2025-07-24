Orman Yangınında Şehit Olan İşçi Eyüp Dereli’nin Mesajları Ortaya Çıktı: "Bu Ay Zamlı Maaş Alabilecek miyiz?"
Türkiye orman yangınları mücadelesinde tarihinin en kötü günlerinden birini geçirdi. Sakarya’da başlayan ve Bilecik ile Eskişehir’e de sıçrayan orman yangını söndürmek isteyen 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit düştü.
Yangında şehit düşenlerden orman işçisi Eyüp Dereli’nin, bir Facebook grubu ile yaptığı mesajlaşma ise tüm görenleri kahretti.
Kaynak: Halk TV
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Tüm Türkiye orman yangınına müdahale ederken şehit düşen 10 görevliye ağlıyor.
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Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli’nin mesajları ortaya çıktı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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