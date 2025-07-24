Orman Yangınında Şehit Olan İşçi Eyüp Dereli’nin Mesajları Ortaya Çıktı: "Bu Ay Zamlı Maaş Alabilecek miyiz?"

Türkiye orman yangınları mücadelesinde tarihinin en kötü günlerinden birini geçirdi. Sakarya’da başlayan ve Bilecik ile Eskişehir’e de sıçrayan orman yangını söndürmek isteyen 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit düştü.

Yangında şehit düşenlerden orman işçisi Eyüp Dereli’nin, bir Facebook grubu ile yaptığı mesajlaşma ise tüm görenleri kahretti.

Kaynak: Halk TV