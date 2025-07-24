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Orman Yangınında Şehit Olan İşçi Eyüp Dereli’nin Mesajları Ortaya Çıktı: "Bu Ay Zamlı Maaş Alabilecek miyiz?"

Orman Yangınında Şehit Olan İşçi Eyüp Dereli’nin Mesajları Ortaya Çıktı: "Bu Ay Zamlı Maaş Alabilecek miyiz?"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.07.2025 - 12:56

Türkiye orman yangınları mücadelesinde tarihinin en kötü günlerinden birini geçirdi. Sakarya’da başlayan ve Bilecik ile Eskişehir’e de sıçrayan orman yangını söndürmek isteyen 5 orman işçisi ve 5 AKUT görevlisi şehit düştü.

Yangında şehit düşenlerden orman işçisi Eyüp Dereli’nin, bir Facebook grubu ile yaptığı mesajlaşma ise tüm görenleri kahretti.

Kaynak: Halk TV

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Tüm Türkiye orman yangınına müdahale ederken şehit düşen 10 görevliye ağlıyor.

Tüm Türkiye orman yangınına müdahale ederken şehit düşen 10 görevliye ağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Eskişehir-Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu, 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Bu arkadaşlarımızdan 14'ü şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında bulunuyor. Ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyorum.” açıklamasında bulunmuştu.

Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli’nin mesajları ortaya çıktı.

Şehit düşen orman işçisi Eyüp Dereli’nin mesajları ortaya çıktı.

Halk TV’de yer alan habere göre, Eyüp Dereli'nin Facebook üzerinden gönderdiği mesaj sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu mesajı 'Orman işçileri haber platformu'ndan Gökhan Şahan paylaştı. 

Mesajda orman işçisi Eyüp Dereli'nin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında maaşlarına zam yapılıp yapılmadığını sorduğu yer aldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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