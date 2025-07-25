Ankara'da Bir Kafede Kadın Garsona Tokat Atan Erkek Müşteri Hayatının Dersini Aldı

Kadına şiddet son bulmuyor. Şiddetin adresi bu kez Ankara oldu. Ankara'da bir kafede erkek müşteri kadın çalışana tokat attı. Kadın ise erkeğe hayatının dersini verdi. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken kadına destek yorumları yağdı. İşte o video!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkek müşteri kafede garson olarak çalışan kadına tokat attı.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın