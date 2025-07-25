Ankara'da Bir Kafede Kadın Garsona Tokat Atan Erkek Müşteri Hayatının Dersini Aldı

Görüntüler Ankara'da bir kafede çekildi. Erkek müşteri ve kadın garson arasında yaşanan tartışma şiddete dönüştü. Erkek müşteri genç kadına tokat atınca karşılığını misliyle aldı. Şiddete uğrayan genç kadın erkek müşteriye karşılık verince kafe bir anda karıştı. Başka erkeklerin ise kavgayı ayırmaya geldiği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kadın çalışana destek, erkeğe ise tepki vardı.