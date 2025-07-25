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Ankara'da Bir Kafede Kadın Garsona Tokat Atan Erkek Müşteri Hayatının Dersini Aldı

Ankara'da Bir Kafede Kadın Garsona Tokat Atan Erkek Müşteri Hayatının Dersini Aldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 23:12

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Kadına şiddet son bulmuyor. Şiddetin adresi bu kez Ankara oldu. Ankara'da bir kafede erkek müşteri kadın çalışana tokat attı. Kadın ise erkeğe hayatının dersini verdi. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken kadına destek yorumları yağdı. İşte o video!

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Buradan izleyebilirsiniz:

Erkek müşteri kafede garson olarak çalışan kadına tokat attı.

Erkek müşteri kafede garson olarak çalışan kadına tokat attı.

Görüntüler Ankara'da bir kafede çekildi. Erkek müşteri ve kadın garson arasında yaşanan tartışma şiddete dönüştü. Erkek müşteri genç kadına tokat atınca karşılığını misliyle aldı. Şiddete uğrayan genç kadın erkek müşteriye karşılık verince kafe bir anda karıştı. Başka erkeklerin ise kavgayı ayırmaya geldiği görüldü. 

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kadın çalışana destek, erkeğe ise tepki vardı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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