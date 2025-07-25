Cuma Hutbesinde İmamın "Faiz Haramdır" Demesinin Ardından Bir Kişi Minbere Çıkarak Tepki Gösterdi

İstanbul Esenyurt'ta Cuma hutbesi sırasında bir imamın 'Faiz haramdır' demesi tepki çekti. Camide bulunan bir vatandaş minbere çıkarak 'Faiz haramsa, 100 bin lira krediye 270 bin lira geri ödeme müslüman ülkesinde olacak iş mi?' diye sordu. O anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler X'te gündem oldu.