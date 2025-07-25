Diyarbakır’a Giden Gezgin Gördüğü Nezaket Karşısında Şok Oldu

Medeniyetlere ev sahipliği yapmış Diyarbakır, pek çok tarihi güzelliği barındırıyor. Yemeğiyle, insanlarıyla gönülleri çalan Diyarbakır'a gelin hep birlikte bir gezginin gözünden bakalım. X'te '@travelcomic' kullanıcı isimli gezgin Franziska Niehus, Diyarbakır seyahatinden bir video paylaştı. Niehus, o videoya 'Hiçbir yerde bu kadar nezaket görmedim' notunu düştü.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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“Buradaki insanlar ne kadar nazik ve iyi kalpli."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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