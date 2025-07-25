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Diyarbakır’a Giden Gezgin Gördüğü Nezaket Karşısında Şok Oldu

Diyarbakır’a Giden Gezgin Gördüğü Nezaket Karşısında Şok Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.07.2025 - 23:32

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Medeniyetlere ev sahipliği yapmış Diyarbakır, pek çok tarihi güzelliği barındırıyor. Yemeğiyle, insanlarıyla gönülleri çalan Diyarbakır'a gelin hep birlikte bir gezginin gözünden bakalım. X'te '@travelcomic' kullanıcı isimli gezgin Franziska Niehus, Diyarbakır seyahatinden bir video paylaştı. Niehus, o videoya 'Hiçbir yerde bu kadar nezaket görmedim' notunu düştü.

Kaynak

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

“Buradaki insanlar ne kadar nazik ve iyi kalpli."

“Buradaki insanlar ne kadar nazik ve iyi kalpli."

TikTok’ta seyahatlerinden videolar paylaşan gezgin Franziska Niehus, bu kez Diyarbakır izlenimlerini takipçilerinin beğenisine sundu. Diyarbakır’ı öve öve bitiremeyen Niehus, “Buradaki insanlar ne kadar nazik ve iyi kalpli. Daha ilk dakikadan itibaren elimizden tuttu” dedi. Gördüğü nezaket karşısında şok olan Niehus, o videoya “Maalesef Diyarbakır'da çok kısa bir süre kalabildim ama hiçbir yerde bir günde bu kadar nezaket görmedim” notunu düştü. 

Otobüste verilen ikramlardan, taksicinin yardımseverliğine değinen gezgin çaya, katmere olan sevgisini de dile getirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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