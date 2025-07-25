Diyarbakır’a Giden Gezgin Gördüğü Nezaket Karşısında Şok Oldu

TikTok’ta seyahatlerinden videolar paylaşan gezgin Franziska Niehus, bu kez Diyarbakır izlenimlerini takipçilerinin beğenisine sundu. Diyarbakır’ı öve öve bitiremeyen Niehus, “Buradaki insanlar ne kadar nazik ve iyi kalpli. Daha ilk dakikadan itibaren elimizden tuttu” dedi. Gördüğü nezaket karşısında şok olan Niehus, o videoya “Maalesef Diyarbakır'da çok kısa bir süre kalabildim ama hiçbir yerde bir günde bu kadar nezaket görmedim” notunu düştü.

Otobüste verilen ikramlardan, taksicinin yardımseverliğine değinen gezgin çaya, katmere olan sevgisini de dile getirdi.