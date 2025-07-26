Sıcaklar Ne Zaman Bitecek? Meteorolojiden Müjde Var: Aşırı Sıcakların Sona Ereceği Tarih Açıklandı!
2025 yaz mevsimi rekor sıcaklıklarıyla unutulmayacak günler yaşatıyor. Bu senenin en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçmesi beklenirken bazı ilçelerde sıcaklık 50 dereceyi aştı. Vatandaşın şu sıralar tek isteği biraz serin hava ve biraz üşümek. 'Sıcaklar ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı nihayet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji, yeni sıcaklık uyarısı yaptı. Uyarı da sıcaklıkların düşeceği tarihe de yer verildi.
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Bugünden itibaren sıcaklık artıyor. 2 Ağustos'a kadar dikkat!
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Sıcaklar ne zaman bitecek? Bu soruya Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden müjdeli açıklama var!
Öte yandan 6 ilde 7 orman yangını kontrol altına alındı. Kritik uyarı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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