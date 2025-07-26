Sıcaklar Ne Zaman Bitecek? Meteorolojiden Müjde Var: Aşırı Sıcakların Sona Ereceği Tarih Açıklandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni sıcaklık uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada 2 Ağustos tarihine dikkat çekildi. Bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar sıcakların 12 derece artacağı belirtildi. Meteorolojinin açıklaması şöyle oldu.

'Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.'

26 Temmuz-02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları: