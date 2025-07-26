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Sıcaklar Ne Zaman Bitecek? Meteorolojiden Müjde Var: Aşırı Sıcakların Sona Ereceği Tarih Açıklandı!

Sıcaklar Ne Zaman Bitecek? Meteorolojiden Müjde Var: Aşırı Sıcakların Sona Ereceği Tarih Açıklandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 13:11

2025 yaz mevsimi rekor sıcaklıklarıyla unutulmayacak günler yaşatıyor. Bu senenin en sıcak yaz mevsimi olarak kayıtlara geçmesi beklenirken bazı ilçelerde sıcaklık 50 dereceyi aştı. Vatandaşın şu sıralar tek isteği biraz serin hava ve biraz üşümek. 'Sıcaklar ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı nihayet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji, yeni sıcaklık uyarısı yaptı. Uyarı da sıcaklıkların düşeceği tarihe de yer verildi.

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Bugünden itibaren sıcaklık artıyor. 2 Ağustos'a kadar dikkat!

Bugünden itibaren sıcaklık artıyor. 2 Ağustos'a kadar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni sıcaklık uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada 2 Ağustos tarihine dikkat çekildi. Bugünden itibaren 2 Ağustos'a kadar sıcakların 12 derece artacağı belirtildi. Meteorolojinin açıklaması şöyle oldu. 

'Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde halen mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, Pazar (27.07.2025) gününden itibaren özellikle iç kesimlerde etkili olacağı tahmin edilmektedir.

Hava sıcaklıklarının; sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir.'

26 Temmuz-02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıkları:

Sıcaklar ne zaman bitecek? Bu soruya Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden müjdeli açıklama var!

Sıcaklar ne zaman bitecek? Bu soruya Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden müjdeli açıklama var!

Sıcaktan bunalan vatandaşlar 'Sıcaklar ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtını arıyor. Bu soruya Meteoroloji'den yanıt geldi. Meteoroloji şöyle dedi:

'Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde Çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise Cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor.'

Öte yandan 6 ilde 7 orman yangını kontrol altına alındı. Kritik uyarı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Öte yandan 6 ilde 7 orman yangını kontrol altına alındı. Kritik uyarı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ve Alanya, Karabük'ün Ovacık ilçeleri ile Manisa, Denizli, Uşak ve Adana'daki 7 orman yangınının kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı, bugün (26 Temmuz Cuma) ve yarın (27 Temmuz Cumartesi) hava sıcaklıkların ülke genelinde artacağını vurgulayarak, 'Ağustos'un ilk haftasına kadar sıcaklık yükselecek' dedi. Yumaklı, Kuzey Ege'nin önümüzdeki günlerde risk taşıdığını da dile getirdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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