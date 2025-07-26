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ABD'den Doktora Kabulü Alan ODTÜ Fizik Mezununun Vizesi Reddedildi

ABD'den Doktora Kabulü Alan ODTÜ Fizik Mezununun Vizesi Reddedildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.07.2025 - 16:11

Artan vize reddi içinden çıkılamaz bir hal aldı. Vize reddi nedeniyle sadece yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar değil öğrenciler, sanatçılar, iş insanları da bulunduğu yerden kımıldayamaz hale geldi. Skandalın son örneği ise ODTÜ mezunu bir kişinin paylaşımıyla ortaya çıktı. ODTÜ Fizik mezunu Yunus Emre Sargut, ABD'den doktora kabulü aldı. Ancak Sargut'un vizesi reddedildi. Yaşananlara sosyal medyada tepki yağdı.

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Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik artan vize reddine henüz çözüm bulunabilmiş değil.

Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik artan vize reddine henüz çözüm bulunabilmiş değil.

Bir zamanlar yurt dışına gitmek hayalken artık bu hayali gerçekleştirmek adeta imkansız hale geldi. Nedeni ise vize. Avrupa ülkelerine gidişin anahtarı olan Schengen vize başvurularında ret oranları her geçen yıl artarken bu sene randevu bulamama sorunu var olan krize yeni kriz olarak eklendi. Bu kez içinden çıkılamaz bir hal alan vize reddine karşı vize merkezleri ve resmi kurumlar sorunun çözümü için çabaladıklarını belirten açıklamalar yaptı. Ancak sorun artarak devam ediyor. 

Öğrencilerin yurt dışı eğitim hayali, sanatçıların konserleri, iş insanların fuarları da vize alamadıkları için birbir iptal oluyor. 7'den 77'ye her yaştan; her meslekten vatandaş vize mağduru oldu.

ODTÜ Fizik mezunu ABD'den doktora kabulü aldı ancak vize engeline takıldı.

ODTÜ Fizik mezunu ABD'den doktora kabulü aldı ancak vize engeline takıldı.

ODTÜ Fizik'ten 3.48 ortalamayla mezun olan Yunus Emre Sargut, vize mağdurlarından biri oldu. ABD'den doktora kabulü alan Sargut'un vizesi reddedildi. X hesabından bir paylaşımda bulunan Sargut, yaşananlara isyan etti:

'Bütün emeklerim her şeyim boşa gitti. Vize vermediler. Bir süre Twitter'dan ve her şeyden çekiliyorum. Mesaj kutusunda genelde tercih dolayısıyla vs tavsiye isteyenler çok. Normalde uzun uzun hepinize cevap yazardım. Şimdilik yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum.'

Sargut'un kabul aldığı okula gitmek için para biriktirdiği ve bunun için özel ders verdiği ortaya çıktı.

Sargut'un kabul aldığı okula gitmek için para biriktirdiği ve bunun için özel ders verdiği ortaya çıktı.
twitter.com

Şubat ayında bir paylaşım yapan Sargut, 'Kabul aldığım okula gitmek için ciddi bir miktar para gerektiğinden 'özel ders' vermeye devam. TYT, AYT fizik ve matematik, lisans fizik ve matematik, ve yüksek lisans (+doktora) fizik dersleri verebilirim. ilgilenenler olursa mesaj atabilirler' mesajını paylaşmıştı.

X kullanıcıları yaşananlara tepki gösterdi👇🏻

X kullanıcıları yaşananlara tepki gösterdi👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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