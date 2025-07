ABD'den Doktora Kabulü Alan ODTÜ Fizik Mezununun Vizesi Reddedildi

ODTÜ Fizik'ten 3.48 ortalamayla mezun olan Yunus Emre Sargut, vize mağdurlarından biri oldu. ABD'den doktora kabulü alan Sargut'un vizesi reddedildi. X hesabından bir paylaşımda bulunan Sargut, yaşananlara isyan etti:

'Bütün emeklerim her şeyim boşa gitti. Vize vermediler. Bir süre Twitter'dan ve her şeyden çekiliyorum. Mesaj kutusunda genelde tercih dolayısıyla vs tavsiye isteyenler çok. Normalde uzun uzun hepinize cevap yazardım. Şimdilik yaşamıma karışmış herkesi selamlıyorum.'