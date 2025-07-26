ABD'den Doktora Kabulü Alan ODTÜ Fizik Mezununun Vizesi Reddedildi

Bir zamanlar yurt dışına gitmek hayalken artık bu hayali gerçekleştirmek adeta imkansız hale geldi. Nedeni ise vize. Avrupa ülkelerine gidişin anahtarı olan Schengen vize başvurularında ret oranları her geçen yıl artarken bu sene randevu bulamama sorunu var olan krize yeni kriz olarak eklendi. Bu kez içinden çıkılamaz bir hal alan vize reddine karşı vize merkezleri ve resmi kurumlar sorunun çözümü için çabaladıklarını belirten açıklamalar yaptı. Ancak sorun artarak devam ediyor.

Öğrencilerin yurt dışı eğitim hayali, sanatçıların konserleri, iş insanların fuarları da vize alamadıkları için birbir iptal oluyor. 7'den 77'ye her yaştan; her meslekten vatandaş vize mağduru oldu.