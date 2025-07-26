ABD'den Doktora Kabulü Alan ODTÜ Fizik Mezununun Vizesi Reddedildi
Artan vize reddi içinden çıkılamaz bir hal aldı. Vize reddi nedeniyle sadece yurt dışında tatil yapma hayali kuranlar değil öğrenciler, sanatçılar, iş insanları da bulunduğu yerden kımıldayamaz hale geldi. Skandalın son örneği ise ODTÜ mezunu bir kişinin paylaşımıyla ortaya çıktı. ODTÜ Fizik mezunu Yunus Emre Sargut, ABD'den doktora kabulü aldı. Ancak Sargut'un vizesi reddedildi. Yaşananlara sosyal medyada tepki yağdı.
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Son yıllarda Türk vatandaşlarına yönelik artan vize reddine henüz çözüm bulunabilmiş değil.
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ODTÜ Fizik mezunu ABD'den doktora kabulü aldı ancak vize engeline takıldı.
Sargut'un kabul aldığı okula gitmek için para biriktirdiği ve bunun için özel ders verdiği ortaya çıktı.
X kullanıcıları yaşananlara tepki gösterdi👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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