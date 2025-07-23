Yeni Schengen Vizesi Geliyor! Körfez Ülkelerine Tek Vizeyle Seyahat Edilecek

Bu yeni vize türü, Körfez İşbirliği Konseyi bünyesindeki altı ülkeye tek bir başvuru ile giriş yapılabilmesini sağlayacak. Mevcut sistemde, ziyaretçilerin her ülke için ayrı ayrı vize başvurusu yapması gerekiyor.

Yeni uygulama ile Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşı olmayanlar, ister sadece bir ülke, isterse birden fazla ülkeyi kapsayan bir seyahat planı yaparak başvuru yapabilecek. Tüm işlemler, ortak bir dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek. Bu da başvuru sürecini kolaylaştıracak ve bürokratik işlemleri azaltacak.

Vizeye uygun sayılmak için seyahatinizin amacı turizm, kısa süreli konaklama ya da akraba ve dost ziyareti olmalı. Çalışma izni veya uzun süreli kalışlar bu vize kapsamına girmiyor.

Birleşik Turist Vizesi ne zaman uygulanacak?

Körfez İşbirliği Konseyi yetkilileri henüz vizenin geçerlilik süresini netleştirmedi, ancak 30 ile 90 gün arasında bir sürede geçerli olması bekleniyor.

Ücretlendirme henüz açıklanmasa da, yetkililer bu yeni sistemin altı ayrı vize yerine tek başvuru ile çoklu ülke ziyareti planlayanlar için daha ekonomik bir alternatif sunacağını belirtiyor.

Yeni vize sisteminin 2025 yılı sonunda ya da 2026’nın başlarında devreye alınması öngörülüyor.