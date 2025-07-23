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Yeni Schengen Vizesi Geliyor! Körfez Ülkelerine Tek Vizeyle Seyahat Edilecek

Yeni Schengen Vizesi Geliyor! Körfez Ülkelerine Tek Vizeyle Seyahat Edilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.07.2025 - 16:34

Avrupa ülkelerine giriş için gerekli olan Schengen vizesine dair sorun devam ederken Körfez ülkeleri yeni bir adım attı. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Schengen vizesi tarzında bir vize getirmeye hazırlanıyor. “Birleşik Turist Vizesi” olarak adlandırılan bu vizeyle Körfez bölgesine yapılacak seyahatlerin kolay hale getirilmesi amaçlandı.

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Körfez ülkeleri, Avrupa ülkelerinin uyguladığı Schengen vizesine benzer bir uygulama getirecek.

Körfez ülkeleri, Avrupa ülkelerinin uyguladığı Schengen vizesine benzer bir uygulama getirecek.

Körfez ülkelerine seyahat etmeyi kolaylaştıracak yeni bir turistik vize sistemi yakında yürürlüğe girecek. 'GCC Grand Tours Vizesi' olarak bilinen bu uygulama, aynı zamanda 'Birleşik Turist Vizesi' veya 'Birleşik GCC Vizesi' adlarıyla da anılıyor ve 2023 yılında resmi onayını aldı.

Körfez ülkeleri hangileri? Bu vizeyle hangi ülkelere gidilebilir?

Bu yeni sistem sayesinde Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler tek bir vizeyle ziyaret edilebilecek.

Amaç, turistlerin bölge içinde daha rahat dolaşabilmesini sağlamak ve birden fazla ülkeyi tek seyahatte gezmelerini mümkün kılmak.

Birleşik Turist Vizesi Nedir?

Birleşik Turist Vizesi Nedir?

Bu yeni vize türü, Körfez İşbirliği Konseyi bünyesindeki altı ülkeye tek bir başvuru ile giriş yapılabilmesini sağlayacak. Mevcut sistemde, ziyaretçilerin her ülke için ayrı ayrı vize başvurusu yapması gerekiyor.

Yeni uygulama ile Körfez İşbirliği Konseyi vatandaşı olmayanlar, ister sadece bir ülke, isterse birden fazla ülkeyi kapsayan bir seyahat planı yaparak başvuru yapabilecek. Tüm işlemler, ortak bir dijital platform üzerinden gerçekleştirilecek. Bu da başvuru sürecini kolaylaştıracak ve bürokratik işlemleri azaltacak.

Vizeye uygun sayılmak için seyahatinizin amacı turizm, kısa süreli konaklama ya da akraba ve dost ziyareti olmalı. Çalışma izni veya uzun süreli kalışlar bu vize kapsamına girmiyor.

Birleşik Turist Vizesi ne zaman uygulanacak?

Körfez İşbirliği Konseyi yetkilileri henüz vizenin geçerlilik süresini netleştirmedi, ancak 30 ile 90 gün arasında bir sürede geçerli olması bekleniyor.

Ücretlendirme henüz açıklanmasa da, yetkililer bu yeni sistemin altı ayrı vize yerine tek başvuru ile çoklu ülke ziyareti planlayanlar için daha ekonomik bir alternatif sunacağını belirtiyor.

Yeni vize sisteminin 2025 yılı sonunda ya da 2026’nın başlarında devreye alınması öngörülüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Seda Kalyoncu

Desene artık Katar'a girişte vize istenecek. Yine bir hayal gerçek oldu. Komedi... Hayaldi gerçek oldu ! Yazıklar olsun bizim Dışişlerine...

Thistle

Ya istese ne olacak? Gitmeden 1 hafta önce ben geliyorum diyene veriyorlar zaten.

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