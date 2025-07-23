Yeni Schengen Vizesi Geliyor! Körfez Ülkelerine Tek Vizeyle Seyahat Edilecek
Avrupa ülkelerine giriş için gerekli olan Schengen vizesine dair sorun devam ederken Körfez ülkeleri yeni bir adım attı. Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Schengen vizesi tarzında bir vize getirmeye hazırlanıyor. “Birleşik Turist Vizesi” olarak adlandırılan bu vizeyle Körfez bölgesine yapılacak seyahatlerin kolay hale getirilmesi amaçlandı.
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Körfez ülkeleri, Avrupa ülkelerinin uyguladığı Schengen vizesine benzer bir uygulama getirecek.
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Birleşik Turist Vizesi Nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Desene artık Katar'a girişte vize istenecek. Yine bir hayal gerçek oldu. Komedi... Hayaldi gerçek oldu ! Yazıklar olsun bizim Dışişlerine...
Ya istese ne olacak? Gitmeden 1 hafta önce ben geliyorum diyene veriyorlar zaten.
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