İstanbul'a Yeni Otobüs Yolu Geliyor: 120 Kilometre Olacak, Bu Yıl Pilot Uygulama Hayata Geçecek

Proje kapsamında İstanbul’un farklı bölgelerinde otobüslerin trafik sıkışıklığından etkilenmeden daha hızlı ve konforlu bir şekilde yol alabilmesi için özel yollar inşa edilecek. Ulaşımda verimliliği artırmayı amaçlayan bu adımın, yoğun saatlerde yaşanan duraklardaki yığılmayı da önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Alpkökin, otobüs öncelikli yolların hayata geçmesiyle birlikte İstanbul’da lastik tekerlekli toplu taşımanın daha cazip hale geleceğini ve kent içi hareketliliğe katkı sağlayacağını vurguladı