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İstanbul'a Yeni Otobüs Yolu Geliyor: 120 Kilometre Olacak, Bu Yıl Pilot Uygulama Hayata Geçecek

İstanbul'a Yeni Otobüs Yolu Geliyor: 120 Kilometre Olacak, Bu Yıl Pilot Uygulama Hayata Geçecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 15:41

20 milyonu geçen nüfusu ile megakent İstanbul’un en büyük sorunlarından biri de trafik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, toplu taşımayı rahatlatacak büyük bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu.

İBB’nin projesine göre, İstanbul’a toplam 120 kilometre uzunluğunda otobüs öncelikli yol yapılacak. Proje kapsamında pilot bölge uygulaması bu yıl hayata geçecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin’in İstanbul’daki toplu taşıma ile ilgili önemli proje duyurusu heyecan yarattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin’in İstanbul’daki toplu taşıma ile ilgili önemli proje duyurusu heyecan yarattı.

İstanbul’a 120 km otobüs öncelikli yol planlıyoruz! Amaç, lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresini azaltıp yolculuk kalitesini artırmak. 80 km'lik güzergah belirlendi ve proje çalışmalarına başlandı. İlk pilot uygulamayı 2025’te hayata geçirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

İBB’nin projesinin finansmalarından birinin de Avrupa Birliği olduğu öğrenildi. Otobüs yolunun nerelerden geçeceği ve pilot bölgenin neresi olacağı ise henüz duyurulmadı.

Otobüs yoluyla ne amaçlanıyor?

Otobüs yoluyla ne amaçlanıyor?

Proje kapsamında İstanbul’un farklı bölgelerinde otobüslerin trafik sıkışıklığından etkilenmeden daha hızlı ve konforlu bir şekilde yol alabilmesi için özel yollar inşa edilecek. Ulaşımda verimliliği artırmayı amaçlayan bu adımın, yoğun saatlerde yaşanan duraklardaki yığılmayı da önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Alpkökin, otobüs öncelikli yolların hayata geçmesiyle birlikte İstanbul’da lastik tekerlekli toplu taşımanın daha cazip hale geleceğini ve kent içi hareketliliğe katkı sağlayacağını vurguladı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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