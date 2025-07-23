İstanbul'a Yeni Otobüs Yolu Geliyor: 120 Kilometre Olacak, Bu Yıl Pilot Uygulama Hayata Geçecek
20 milyonu geçen nüfusu ile megakent İstanbul’un en büyük sorunlarından biri de trafik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, toplu taşımayı rahatlatacak büyük bir proje hazırlığında olduklarını duyurdu.
İBB’nin projesine göre, İstanbul’a toplam 120 kilometre uzunluğunda otobüs öncelikli yol yapılacak. Proje kapsamında pilot bölge uygulaması bu yıl hayata geçecek.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin’in İstanbul’daki toplu taşıma ile ilgili önemli proje duyurusu heyecan yarattı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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