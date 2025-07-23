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Kız Kardeşi Paylaştı: Cezaevinden Görüntülü Görüşme ile Bahis Oynatan Abi!

Kız Kardeşi Paylaştı: Cezaevinden Görüntülü Görüşme ile Bahis Oynatan Abi!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.07.2025 - 14:52

Cezaevinde bulunan bazı tutuklulara aileleri ile görüntülü görüşme yapma hakkı tanınıyor. Bir sosyal medya kullancısı, cezaevinde bulunan abisinin görüntülü görüşmede kendisine iddia kuponu yaptırdığını paylaştı ve ilginç paylaşıma sosyal medya cevapları da gecikmedi.

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Twitter’da “Gizem” isimli kullanıcı, cezaevinde bulunan abisiyle yaptığı telefon görüşmesinden bir anı paylaştı.

Twitter’da “Gizem” isimli kullanıcı, cezaevinde bulunan abisiyle yaptığı telefon görüşmesinden bir anı paylaştı.
twitter.com

“Abim içerden bana kupon oynattırıyor. Bizim alışkanlıklara bağımlılık şu seviyelerde.” paylaşımına sosyal medyada tepkiler de geldi. Yapılan kuponu oynayanlar varken, Cimer’e şikayet edenler de oldu.

İşte cezaevinde iddia kuponuna sosyal medya cevapları 👇

İşte cezaevinde iddia kuponuna sosyal medya cevapları 👇
twitter.com

'Yasa dışı bahisten mi içeride harbi?'

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twitter.com

'Oynadık kalanına tutarsa abine bi takım don atlet bizden.'

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twitter.com

'Bırak ayak yapmayı, neyin şifreleri bunlar neyin kodlarını veriyor sana?'

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twitter.com

'Görüş yasağı hayırlı olsun.'

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twitter.com

'Abisi hükümlü güzel kız... Vurulma tehlikeli bir sevda sarmalı... Selam ya.'

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twitter.com

'Bu adam harbi hastası bu sporun ya. Sloven Bratislava'ya, Limasol'e falan oynuyor. Gurme oğlu gurme.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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