Kız Kardeşi Paylaştı: Cezaevinden Görüntülü Görüşme ile Bahis Oynatan Abi!
Cezaevinde bulunan bazı tutuklulara aileleri ile görüntülü görüşme yapma hakkı tanınıyor. Bir sosyal medya kullancısı, cezaevinde bulunan abisinin görüntülü görüşmede kendisine iddia kuponu yaptırdığını paylaştı ve ilginç paylaşıma sosyal medya cevapları da gecikmedi.
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Twitter’da “Gizem” isimli kullanıcı, cezaevinde bulunan abisiyle yaptığı telefon görüşmesinden bir anı paylaştı.
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İşte cezaevinde iddia kuponuna sosyal medya cevapları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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