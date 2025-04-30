Asgari Ücrete Temmuz 2025'te Zam Yapılacak mı? Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı?
Ocak ayında yapılan asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılının ilk çeyreğinin geride kalması ile birlikte Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene ara zam yapılmayan asgari ücrete ilişkin soruya ilk yorum geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yanıt gelmişti. Peki, Temmuz'da asgari ücret zamlanacak mı?
İşte, detaylar...
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Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.
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Peki, Temmuz 2025'te Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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