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Asgari Ücrete Temmuz 2025'te Zam Yapılacak mı? Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı?

Asgari Ücrete Temmuz 2025'te Zam Yapılacak mı? Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı?

Asgari Ücret
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.04.2025 - 15:30

Ocak ayında yapılan asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılının ilk çeyreğinin geride kalması ile birlikte Temmuz ayında ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene ara zam yapılmayan asgari ücrete ilişkin soruya ilk yorum geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yanıt gelmişti. Peki, Temmuz'da asgari ücret zamlanacak mı?

İşte, detaylar...

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Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.

Bildiğiniz gibi 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücret net 22 bin 104 TL, brüt ise 26.005,50 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret çalışanlar kadar; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı alanlar için de bir hayli önemli. Pek çok kaleme doğrudan etkisi olan asgari ücrete 2024 yılında Temmuz ayı zammı yapılmadı. Bu yıl da asgari ücrete ara zam olmayacağı biliniyordu ancak vatandaşlar söz konusu durumda bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. 

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yorumu ise yeniden gündemde.

Peki, Temmuz 2025'te Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı?

Peki, Temmuz 2025'te Asgari Ücrete Ara Zam Olacak mı?

Geçtiğimiz aylarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada; 

'Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. 

Göreve başladığım 2023 yılının Temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz.' ifadelerine yer verilmişti. 

Asgari ücrete son olarak 2023 yılında ara zam uygulanmıştı. Bu kapsamda bu yıl TÜİK tarafından Mart ayı verileri açıklandı. Şimdi gözler, Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine çevirildi. 

Yani ara zam karar sürecine enflasyon ve güncel veriler etki edecek gibi görünüyor. Konuya ilişkin yapılacak herhangi bir açıklama ise haberimizde yer alacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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