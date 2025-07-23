Apple’ın Kurucusu Steve Jobs’un Kızından Maliyetiyle Dudak Uçuklatan Düğün

Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, altın madalyalı olimpiyat sporcusu Harry Charles ile hayatını birleştiriyor. İhtişamıyla şimdiden gündem olan bu özel tören, yalnızca spor ve moda camiasından değil, kraliyet ailesi ile uluslararası siyaset sahnesinden de birçok tanınmış ismi ağırlayacak.

Düğünün yapılacağı Soho Farmhouse, daha önce Meghan Markle’ın bekarlığa veda partisine de ev sahipliği yapmış prestijli bir mekan olarak biliniyor. “Altın Üçgen” diye anılan Chipping Norton bölgesinde yer alan bu mekanda düzenlenen kutlamaların dört gün süreceği ve toplam maliyetin yaklaşık 5 milyon sterlini (yaklaşık 6,5 milyon dolar) bulduğu ifade ediliyor.