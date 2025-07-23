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Apple’ın Kurucusu Steve Jobs’un Kızından Maliyetiyle Dudak Uçuklatan Düğün

Apple’ın Kurucusu Steve Jobs’un Kızından Maliyetiyle Dudak Uçuklatan Düğün

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.07.2025 - 15:36

Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs’un kızı 27 yaşındaki Eve Jobs, bu hafta sonu hayatını İngiltere Binicilik Milli Takımı’nın Olimpiyat şampiyonu sporcusu Harry Charles ile birleştiriyor. Altın madalyalı Charles ile evlenecek olan Jobs'un düğünü ise dudak uçuklattı. Tam 4 gün sürecek düğünün maliyetinin 6.5 milyon dolar olduğu açıklandı. 

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Apple'ın varisinin düğünü fiyatıyla dudak uçuklattı.

Apple'ın varisinin düğünü fiyatıyla dudak uçuklattı.

Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, altın madalyalı olimpiyat sporcusu Harry Charles ile hayatını birleştiriyor. İhtişamıyla şimdiden gündem olan bu özel tören, yalnızca spor ve moda camiasından değil, kraliyet ailesi ile uluslararası siyaset sahnesinden de birçok tanınmış ismi ağırlayacak. 

Düğünün yapılacağı Soho Farmhouse, daha önce Meghan Markle’ın bekarlığa veda partisine de ev sahipliği yapmış prestijli bir mekan olarak biliniyor. “Altın Üçgen” diye anılan Chipping Norton bölgesinde yer alan bu mekanda düzenlenen kutlamaların dört gün süreceği ve toplam maliyetin yaklaşık 5 milyon sterlini (yaklaşık 6,5 milyon dolar) bulduğu ifade ediliyor.

Elton John, 1 milyon sterline düğünde sahne alacak.

Elton John, 1 milyon sterline düğünde sahne alacak.

Davetliler arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kızı Phoebe Harris, Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in kızı Jennifer Gates ve İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinden Prenses Beatrice gibi önemli isimler yer alıyor. Ayrıca dünyaca ünlü müzisyen Elton John’un, yaklaşık 1 milyon sterlinlik özel sahne performansıyla geceye damga vuracağı konuşuluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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