Apple’ın Kurucusu Steve Jobs’un Kızından Maliyetiyle Dudak Uçuklatan Düğün
Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs’un kızı 27 yaşındaki Eve Jobs, bu hafta sonu hayatını İngiltere Binicilik Milli Takımı’nın Olimpiyat şampiyonu sporcusu Harry Charles ile birleştiriyor. Altın madalyalı Charles ile evlenecek olan Jobs'un düğünü ise dudak uçuklattı. Tam 4 gün sürecek düğünün maliyetinin 6.5 milyon dolar olduğu açıklandı.
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Apple'ın varisinin düğünü fiyatıyla dudak uçuklattı.
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Elton John, 1 milyon sterline düğünde sahne alacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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