Ani Bir Şekilde Hayatını Kaybeden Ozzy Osbourne'dan Geriye Milyon Dolarlık Serveti Kaldı
Efsanevi rock yıldızı Ozzy Osbourne’un ani vefatı, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yıllar boyunca sadece sahnede değil, aynı zamanda iş dünyasında da önemli yatırımlara imza atan Osbourne, servetinin büyük bir kısmını eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğuna bırakmayı planlamıştı.
Ünlü ismin geride bıraktığı serveti merak konusu oldu.
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Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne'dan hayranlarını yasa boğan haber geldi. Heavy metalin öncülerinden olan ve "The Prince of Darkness" lakabıyla tanınan 76 yaşındaki Osbourne, 2025 Temmuz ayında hayatını kaybetti.
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Finansal dergi Finance Monthly, Ozzy Osbourne’un vefat ettikten sonra geride bıraktığı servetinin 220 milyon dolar olduğunu açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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