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Ani Bir Şekilde Hayatını Kaybeden Ozzy Osbourne'dan Geriye Milyon Dolarlık Serveti Kaldı

Ani Bir Şekilde Hayatını Kaybeden Ozzy Osbourne'dan Geriye Milyon Dolarlık Serveti Kaldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 14:10

Efsanevi rock yıldızı Ozzy Osbourne’un ani vefatı, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yıllar boyunca sadece sahnede değil, aynı zamanda iş dünyasında da önemli yatırımlara imza atan Osbourne, servetinin büyük bir kısmını eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğuna bırakmayı planlamıştı. 

Ünlü ismin geride bıraktığı serveti merak konusu oldu.

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Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne'dan hayranlarını yasa boğan haber geldi. Heavy metalin öncülerinden olan ve "The Prince of Darkness" lakabıyla tanınan 76 yaşındaki Osbourne, 2025 Temmuz ayında hayatını kaybetti.

Rock müziğin efsane ismi Ozzy Osbourne'dan hayranlarını yasa boğan haber geldi. Heavy metalin öncülerinden olan ve "The Prince of Darkness" lakabıyla tanınan 76 yaşındaki Osbourne, 2025 Temmuz ayında hayatını kaybetti.

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının vefatı, hem müzik dünyasında hem de sevenlerinde büyük üzüntüye yol açtı.

Black Sabbath grubunun kurucu vokalisti olarak başladığı kariyerine solo projeleriyle damga vuran Ozzy, sadece sesiyle değil, sahne performansları ve sıra dışı yaşam tarzıyla da rock tarihinin unutulmaz ikonları arasında yer aldı.

Finansal dergi Finance Monthly, Ozzy Osbourne’un vefat ettikten sonra geride bıraktığı servetinin 220 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Finansal dergi Finance Monthly, Ozzy Osbourne’un vefat ettikten sonra geride bıraktığı servetinin 220 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Son dönemde artan Parkinson hastalığı belirtileri nedeniyle resmen sektörden çekilen Ozzy, sahnede bir tahta oturarak performans sergilemişti.

Ozzy, 5 Temmuz 2025’te Birmingham’daki Villa Park’ta düzenlenen Black Sabbath’ın vedası niteliğindeki “Back to the Beginning” konseriyle sahnelere veda etmişti.

Efsanevi rock yıldızı, servetini eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğuna bırakmayı planladığını yıllar önce açıklamıştı. Sharon, bu konuda yaptığı açıklamalarda, 'Onların bakımı sağlanacak ama kendi paralarıyla kendi ayakları üzerinde durmalarını istiyorum' diyerek çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmalarını istediğini söylemişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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