“Para Yüzünden Okulumdan Vazgeçtim”: Pınar Altuğ, Maddi Zorluklarla Başlayan Şöhret Yolculuğunu Anlattı

Pınar Altuğ, modellikten oyunculuğa geçiş yaptıktan sonra ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. İlk oyunculuk deneyimlerini 1990’ların sonlarında yaşamaya başlayan Altuğ, kısa sürede kendine sağlam bir yer edindi.

En çok tanındığı ve unutulmaz hale gelen rolü, 2002 yılında başlayan ve yıllar boyunca devam eden “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri oldu.

Bunun dışında Pınar Altuğ, “İlk Aşkım”, “Bir Dilek Tut”, “Davetsiz Misafir” ve “Kızlar Yurdu” gibi projelerde de rol aldı.“Çocuklar Duymasın” dışında “Davetsiz Misafir”, “İlk Aşkım”, “Bir Dilek Tut” ve “Kızlar Yurdu” gibi projelerde de yer alan Altuğ, oyunculuğuyla dikkat çekti. Ekranlarda gösterdiği performansla çok konuşulan Pınar Altuğ güzellik yarışması sayesinde adını duyurmuş isimlerden biri olarak ekranlardaki varlığını sürdürüyor.

Türk televizyonlarının sevilen yüzü, başarılı oyunculuğu kadar geçmişteki modellik kariyeriyle de dikkat çeken Pınar Altuğ, podyuma ilk adım attığı yıllara dair geçmişten bugüne pek çok kez konuşuldu.