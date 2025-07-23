“Para Yüzünden Okulumdan Vazgeçtim”: Pınar Altuğ, Maddi Zorluklarla Başlayan Şöhret Yolculuğunu Anlattı
Pınar Altuğ denince akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz yıllara meydan okuyan güzelliği ve ekranlardaki güçlü duruşu.Türk televizyonlarının sevilen yüzü Pınar Altuğ, kariyerine modellikle adım atarak ekranların tanınan simalarından biri oldu. Podyuma ilk adımı, tesadüfen tanıştığı Neşe Erberk’in mankenlik teklifiyle gerçekleşen Altuğ, o dönemde yaşadıklarına, babasını kaybettikten sonra karşılaştığı maddi zorluklara ve ailesine destek olmak için başlayan kariyerine dair şaşırtan itiraflarda bulundu.
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Pınar Altuğ, Türkiye’nin en tanınan ekran yüzlerinden biri olsa da, şöhret yolculuğu aslında çok daha erken, podyum ışıkları altında başladı.
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Modellik kariyerinin ardından ekran dünyasına hızlı bir geçiş yapan Pınar Altuğ, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk kariyerinde yükselişe geçti.
Modellik kariyerine nasıl başladığını anlatan Pınar Altuğ o dönem yaşadıklarını Şimdi Konuşmak Moda programında anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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