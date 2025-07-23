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“Para Yüzünden Okulumdan Vazgeçtim”: Pınar Altuğ, Maddi Zorluklarla Başlayan Şöhret Yolculuğunu Anlattı

“Para Yüzünden Okulumdan Vazgeçtim”: Pınar Altuğ, Maddi Zorluklarla Başlayan Şöhret Yolculuğunu Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 11:24

Pınar Altuğ denince akla ilk gelen şeylerden biri kuşkusuz yıllara meydan okuyan güzelliği ve ekranlardaki güçlü duruşu.Türk televizyonlarının sevilen yüzü Pınar Altuğ, kariyerine modellikle adım atarak ekranların tanınan simalarından biri oldu. Podyuma ilk adımı, tesadüfen tanıştığı Neşe Erberk’in mankenlik teklifiyle gerçekleşen Altuğ, o dönemde yaşadıklarına, babasını kaybettikten sonra karşılaştığı maddi zorluklara ve ailesine destek olmak için başlayan kariyerine dair şaşırtan itiraflarda bulundu.

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Pınar Altuğ, Türkiye’nin en tanınan ekran yüzlerinden biri olsa da, şöhret yolculuğu aslında çok daha erken, podyum ışıkları altında başladı.

Pınar Altuğ, Türkiye’nin en tanınan ekran yüzlerinden biri olsa da, şöhret yolculuğu aslında çok daha erken, podyum ışıkları altında başladı.

Henüz 17 yaşındayken modellik dünyasına adım atan Altuğ, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 1994 yılında düzenlenen Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilerek adını duyurdu ve bu unvanla Türkiye’yi Miss World’de temsil etti.

Modellik kariyerinin ardından ekran dünyasına hızlı bir geçiş yapan Pınar Altuğ, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk kariyerinde yükselişe geçti.

Modellik kariyerinin ardından ekran dünyasına hızlı bir geçiş yapan Pınar Altuğ, 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk kariyerinde yükselişe geçti.

Pınar Altuğ, modellikten oyunculuğa geçiş yaptıktan sonra ekranların sevilen yüzlerinden biri oldu. İlk oyunculuk deneyimlerini 1990’ların sonlarında yaşamaya başlayan Altuğ, kısa sürede kendine sağlam bir yer edindi.

En çok tanındığı ve unutulmaz hale gelen rolü, 2002 yılında başlayan ve yıllar boyunca devam eden “Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri oldu.

Bunun dışında Pınar Altuğ, “İlk Aşkım”, “Bir Dilek Tut”, “Davetsiz Misafir” ve “Kızlar Yurdu” gibi projelerde de rol aldı.“Çocuklar Duymasın” dışında “Davetsiz Misafir”, “İlk Aşkım”, “Bir Dilek Tut” ve “Kızlar Yurdu” gibi projelerde de yer alan Altuğ, oyunculuğuyla dikkat çekti. Ekranlarda gösterdiği performansla çok konuşulan Pınar Altuğ güzellik yarışması sayesinde adını duyurmuş isimlerden biri olarak ekranlardaki varlığını sürdürüyor.

Türk televizyonlarının sevilen yüzü, başarılı oyunculuğu kadar geçmişteki modellik kariyeriyle de dikkat çeken Pınar Altuğ, podyuma ilk adım attığı yıllara dair geçmişten bugüne pek çok kez konuşuldu.

Modellik kariyerine nasıl başladığını anlatan Pınar Altuğ o dönem yaşadıklarını Şimdi Konuşmak Moda programında anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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