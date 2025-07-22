ABD Vizesi Almanın Maliyeti 250 Dolar Daha Artıyor: ABD’den ‘Depozito’ Kararı
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/abd-vi...
ABD hükümeti, yeni yasa ile birlikte uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. NTV’den Beyza Çolak’ın haberine göre; vize maliyetlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir 'vize bütünlük ücreti' ödemesi istenecek.
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ABD uluslararası ziyaretçilerden aldığı vize ücretine yeni bir ek daha çıkarıyor!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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