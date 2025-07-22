ABD Vizesi Almanın Maliyeti 250 Dolar Daha Artıyor: ABD’den ‘Depozito’ Kararı

ABD’de Donald Trump yönetiminin kısa süre önce yasalaştırdığı iç politika tasarısı kapsamında, ülkeye giriş yapmak isteyen ziyaretçilere mevcut vize ücretlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir “vize bütünlük ücreti” ödeme zorunluluğu getirilecek.

NTV’den Beyza Çolak’ın haberine göre; Yeni ücret; turistik, ticari, eğitim ve diğer geçici amaçlarla ABD’ye seyahat eden göçmen olmayan tüm vize sahiplerini kapsıyor.

Ücret, vize onayı sırasında tahsil edilecek ve vize koşullarına uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenebilecek. Ancak, geri ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netlik yok.