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ABD Vizesi Almanın Maliyeti 250 Dolar Daha Artıyor: ABD’den ‘Depozito’ Kararı

ABD Vizesi Almanın Maliyeti 250 Dolar Daha Artıyor: ABD’den ‘Depozito’ Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.07.2025 - 11:31

ABD hükümeti, yeni yasa ile birlikte uluslararası ziyaretçilerden mevcut vize başvuru maliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. NTV’den Beyza Çolak’ın haberine göre; vize maliyetlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir 'vize bütünlük ücreti' ödemesi istenecek.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ntvpara/abd-vi...
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ABD uluslararası ziyaretçilerden aldığı vize ücretine yeni bir ek daha çıkarıyor!

ABD uluslararası ziyaretçilerden aldığı vize ücretine yeni bir ek daha çıkarıyor!

ABD’de Donald Trump yönetiminin kısa süre önce yasalaştırdığı iç politika tasarısı kapsamında, ülkeye giriş yapmak isteyen ziyaretçilere mevcut vize ücretlerine ek olarak en az 250 dolarlık yeni bir “vize bütünlük ücreti” ödeme zorunluluğu getirilecek. 

NTV’den Beyza Çolak’ın haberine göre; Yeni ücret; turistik, ticari, eğitim ve diğer geçici amaçlarla ABD’ye seyahat eden göçmen olmayan tüm vize sahiplerini kapsıyor.

Ücret, vize onayı sırasında tahsil edilecek ve vize koşullarına uygun şekilde seyahatini tamamlayanlara geri ödenebilecek. Ancak, geri ödeme süreciyle ilgili ayrıntılar henüz netlik yok.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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