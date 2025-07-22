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Jennifer Lopez'in İstanbul Konseri İçin Özel Sahne Tasarlandı: 70 TIR, 800 Işık, 36 Metre Ses Kulesi...

Jennifer Lopez'in İstanbul Konseri İçin Özel Sahne Tasarlandı: 70 TIR, 800 Işık, 36 Metre Ses Kulesi...

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 10:48

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Geri sayımın sürdüğü bugünlerde İstanbul'da büyük bir hazırlık var. İstanbul Festivali'nde sahne alacak olan Jennifer Lopez için İstanbul temalı bir sahne kuruldu. 72 metrelik bu sahnede, 800 ışık, 184 hoparlör ve 20 bin piksel çözünürlüklü dev ekran yer alacak. Bu ekipmanlar ise toplam 70 TIR'la taşındı!

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Jennifer Lopez 5 Ağustos'ta İstanbul'da.

Jennifer Lopez 5 Ağustos'ta İstanbul'da.

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez'in İstanbul Festivali'nde vereceği konser için heyecan dorukta. Aylardır süren yoğun hazırlıkların sonuna gelindi ve İstanbul artık büyük konsere ev sahipliği yapmaya hazır!

Festival ekibinden yapılan açıklamaya göre konser sahnesinin hazırlanması 6 aydan fazla sürdü. JLO'nun sahnesi, ilhamını İstanbul'un 7 tepesinde simge haline gelen modern yapılardan aldı.

70 TIR dolusu ekipman, 800 adet ışık, 184 adet hoparlör...

70 TIR dolusu ekipman, 800 adet ışık, 184 adet hoparlör...

İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğunda ve 13 metre derinliğinde. Sahnede ise tam 800 ışık kullanılacak, 184 adet hoparlör sesi iletecek, 36 metreyi bulan ses kuleleri de alandaki herkesin sesi net bir şekilde duymasını sağlayacak.

İstanbul'a 2 kargo uçağı ile gelecek olan Jennifer Lopez, sahnenin detaylarını öğrendikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. 

İstanbul Festivali sahnesini kuran prodüksiyonun CEO'su İbrahim Kandemir'in açıklamaları ise şu şekilde:

'İstanbul'un 7 tepesindeki 7 modern yapıdan, yani gökdelenlerden ilham aldığımız ve desen olarak da İstanbul'un simgesi olan laleyi tercih ettiğimiz, 36 metre yüksekliğinde, devasa LED ekrana sahip, ateşten lazere, ışıklardan ses efektlerine kadar her şeyiyle bambaşka bir sahne kuruyoruz. Bu sahne, bugüne kadar Türkiye'nin en büyük ve hatta Jennifer Lopez'in turnesinin en iddialı sahnesi olma niteliğini taşıyor.'

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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