Jennifer Lopez'in İstanbul Konseri İçin Özel Sahne Tasarlandı: 70 TIR, 800 Işık, 36 Metre Ses Kulesi...
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 Ağustos akşamı İstanbul'da sahne almaya hazırlanıyor. Geri sayımın sürdüğü bugünlerde İstanbul'da büyük bir hazırlık var. İstanbul Festivali'nde sahne alacak olan Jennifer Lopez için İstanbul temalı bir sahne kuruldu. 72 metrelik bu sahnede, 800 ışık, 184 hoparlör ve 20 bin piksel çözünürlüklü dev ekran yer alacak. Bu ekipmanlar ise toplam 70 TIR'la taşındı!
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Jennifer Lopez 5 Ağustos'ta İstanbul'da.
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70 TIR dolusu ekipman, 800 adet ışık, 184 adet hoparlör...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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