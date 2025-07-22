Jennifer Lopez'in İstanbul Konseri İçin Özel Sahne Tasarlandı: 70 TIR, 800 Işık, 36 Metre Ses Kulesi...

İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğunda ve 13 metre derinliğinde. Sahnede ise tam 800 ışık kullanılacak, 184 adet hoparlör sesi iletecek, 36 metreyi bulan ses kuleleri de alandaki herkesin sesi net bir şekilde duymasını sağlayacak.

İstanbul'a 2 kargo uçağı ile gelecek olan Jennifer Lopez, sahnenin detaylarını öğrendikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi.

İstanbul Festivali sahnesini kuran prodüksiyonun CEO'su İbrahim Kandemir'in açıklamaları ise şu şekilde: