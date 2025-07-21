1,5 Saat Bamya Ayıklayan Ezgi Mola'nın İsyanı Gündem Oldu!
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, başarılı oyunculuğunun yanı sıra renkli ve eğlenceli kişiliğiyle de sık sık gündem oluyor. Anne olduktan sonra ailesine dair paylaşımları da artıran Ezgi Mola, boşandığı eşi Mustafa Aksakallı ile tatilde görüntülenmişti. Çocukları için bir araya gelen ikilinin medeni halleri takdir topladı.
Tatil modunun ardından bir anda bamya ayıklarken karşımıza çıkan Ezgi Mola, 1,5 saattir uğraşması sebebiyle bamyalara isyan etti!
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Ezgi Mola, 1,5 saat süren bamya ayıklamasının ardından isyanını paylaştı.
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Güzel oyuncu Ezgi Mola, oyunculuğu, ailesi, kariyeri ya da tatil moduyla değil, bu kez de bamya kriziyle gündeme geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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