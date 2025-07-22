Manifest Kızlarından Hilal Yelekçi'nin Daha Önce Doğa İçin Çal'da Yer Aldığı Ortaya Çıktı!

Bir insan hem zeki, hem güzel, hem de dans ve müzik konusunda başarılı olabilir mi? Hilal Yelekçi'yi gördüğümüze göre cevabımız belli :)

Manifest kızı Hilal, geçtiğimiz günlerde İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu. Hilal'in paylaşımlarına sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Ayrıca mezuniyetin sonunda Manifest şarkısı olmazsa olmaz, Hilal Yelekçi sahnedeki yerini alıp tüm mezunlara inanılmaz bir an yaşattı.