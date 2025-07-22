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Manifest Kızlarından Hilal Yelekçi'nin Daha Önce Doğa İçin Çal'da Yer Aldığı Ortaya Çıktı!

Manifest Kızlarından Hilal Yelekçi'nin Daha Önce Doğa İçin Çal'da Yer Aldığı Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.07.2025 - 09:54

Ülkemizin yepyeni kız grubu Manifest, şu sıralar herkesin dilinde. Eğlenceli şarkıları, farklı tarzları ve güzellikleriyle dikkatimizi çeken Manifest kızları müzik dünyasına müthiş bir giriş yapmayı başardı. Harbiye'de ilk konserlerini veren grup, sahneyi resmen salladı! 

Manifest üyeleri bu kadar gündemde olunca sosyal medyada her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.

Örneğin Hilal Yelekçi'nin daha önce Doğa İçin Çal'da yer alması gibi!

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Artık onları tanımayan kalmadı. Karşınızda: Manifest!

Artık onları tanımayan kalmadı. Karşınızda: Manifest!

Big5 Türkiye yarışmasının ardından Türkiye'nin yeni kız grubu olarak müzik dünyasına adım atan Manifest, her biri birbirinden güzel ve yetenekli üyeleriyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde ilk Harbiye konserlerini veren Manifest kızları, şu sıralar herkesin dilinde. 

Sosyal medyada takipçi sayıları git gide artan, radyolarda şarkıları üst üste çalınan, 'Hangi Manifest kızısın?' testleri yapılan yeni müzik grubumuz, hepimizin özlemini giderdi diyebiliriz.

Manifest kızı Hilal Yelekçi ise bugünlerde elde ettiği başka bir başarıyla gündemde.

Manifest kızı Hilal Yelekçi ise bugünlerde elde ettiği başka bir başarıyla gündemde.

Bir insan hem zeki, hem güzel, hem de dans ve müzik konusunda başarılı olabilir mi? Hilal Yelekçi'yi gördüğümüze göre cevabımız belli :)

Manifest kızı Hilal, geçtiğimiz günlerde İTÜ Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun oldu. Hilal'in paylaşımlarına sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Ayrıca mezuniyetin sonunda Manifest şarkısı olmazsa olmaz, Hilal Yelekçi sahnedeki yerini alıp tüm mezunlara inanılmaz bir an yaşattı.

Peki Hilal'in Manifest'ten önce 'Pinkeu' ismiyle tanındığını biliyor muydunuz?

Peki Hilal'in Manifest'ten önce 'Pinkeu' ismiyle tanındığını biliyor muydunuz?

Bir K-pop sevdalısı olan Hilal Yelekçi çocukluk yıllarından beri sahip olduğu müzik ve dans tutkusunu çeşitli sosyal medya kanallarında 'Pinkeu' adıyla açtığı hesaplarından paylaşıyordu. TikTok'ta viral olan dansları öğreten, K-pop şarkılarına dans kareografileri yapan Hilal, ayrıca bir single'a da imza atmıştı.

Bir TikTok kullanıcısı ise Hilal Yelekçi'nin 'Pinkeu' adıyla meşhur Doğa İçin Çal serisinde yer aldığını fark etti! Doğa İçin Çal videolarının 14'üncüsünde yer alan Pinkeu'ya ayrıca bu klibin kapağında da yer veriliyor.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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