Manifest Kızlarından Hilal Yelekçi'nin Daha Önce Doğa İçin Çal'da Yer Aldığı Ortaya Çıktı!
Ülkemizin yepyeni kız grubu Manifest, şu sıralar herkesin dilinde. Eğlenceli şarkıları, farklı tarzları ve güzellikleriyle dikkatimizi çeken Manifest kızları müzik dünyasına müthiş bir giriş yapmayı başardı. Harbiye'de ilk konserlerini veren grup, sahneyi resmen salladı!
Manifest üyeleri bu kadar gündemde olunca sosyal medyada her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.
Örneğin Hilal Yelekçi'nin daha önce Doğa İçin Çal'da yer alması gibi!
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Artık onları tanımayan kalmadı. Karşınızda: Manifest!
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Manifest kızı Hilal Yelekçi ise bugünlerde elde ettiği başka bir başarıyla gündemde.
Peki Hilal'in Manifest'ten önce 'Pinkeu' ismiyle tanındığını biliyor muydunuz?
Buradan izleyebilirsiniz;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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