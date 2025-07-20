Türkiye'nin Yeni 'Girl Band'i Manifest İlk Harbiye Konserinde Ortalığı Yıktı Geçti!
Big 5 yarışmasıyla hayatımıza giren ve yarışmanın kazananı olan 6 muhteşem kadın, Türkiye'nin yeni girl band'i olan Manifest'i ortaya çıkardı. Grup sahne şovları ve şarkılarıyla o kadar sevildi ki kısa sürede büyük bir başarı yaşadı. Şarkıları, albümü ve verdikleri konserlerle gündemden düşmeyen kızlar bu kez de Harbiye sahnesini salladı. Gelin, Manifest'in ilk Harbiye konserindeki bazı anlarına birlikte tanık olalım:
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Manifest'in izleyiciyle buluştuğu an:
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Grubun sevilen şarkısı KTS performansı:
“Arıyo” şarkısını, Kelis’in “Milkshake” şarkısıyla mixleyen Manifest'in sözü izleyicilere bıraktığı anlar:
Grubun ilk şarkısı Zamansızdık performansı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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