Türkiye'nin Yeni 'Girl Band'i Manifest İlk Harbiye Konserinde Ortalığı Yıktı Geçti!

Big 5 yarışmasıyla hayatımıza giren ve yarışmanın kazananı olan 6 muhteşem kadın, Türkiye'nin yeni girl band'i olan Manifest'i ortaya çıkardı. Grup sahne şovları ve şarkılarıyla o kadar sevildi ki kısa sürede büyük bir başarı yaşadı. Şarkıları, albümü ve verdikleri konserlerle gündemden düşmeyen kızlar bu kez de Harbiye sahnesini salladı. Gelin, Manifest'in ilk Harbiye konserindeki bazı anlarına birlikte tanık olalım: