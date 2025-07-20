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İddialar Doğru Çıktı: ID İletişim'i Profilinden Silen Pınar Deniz, Başka Bir Menajerle Anlaştı!

İddialar Doğru Çıktı: ID İletişim'i Profilinden Silen Pınar Deniz, Başka Bir Menajerle Anlaştı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2025 - 21:28

ID İletişim'in ortak kurucusu Ayşe Barım'ın tutukluluğu sürerken, kendisiyle çalışan pek çok oyuncu sık sık desteğini açıklamaya devam ediyor. Ancak ID İletişim bünyesinde çalışan oyuncularla ilgili dün önemli bir iddia ortaya atılmıştı. ID İletişim’in internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimlerinin kaldırılmış, Pınar DenizFahriye Evcen ve Bergüzar Korel gibi yıldız isimler de Instagram hesaplarından ID İletişim etiketini kaldırmışlardı. Oyuncuların ID İletişim'den ayrıldığına dair iddialardan ilki netlik kazandı. Pınar Deniz, yeni menajerini Instagram hesabına ekledi.

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ID İletişim'in ortak kurucularından olan Ayşe Barım'ın tutukluluğu sürerken, Barım hakkında ciddi sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu.

ID İletişim'in ortak kurucularından olan Ayşe Barım'ın tutukluluğu sürerken, Barım hakkında ciddi sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu.

Ocak 2025’te Gezi Parkı olaylarına dair “yardım ve yönlendirme” iddialarıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında Barım’ın Gezi sürecinde Osman Kavala ve Memet Ali Alabora gibi isimlerle iletişimde olduğunu ve sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla 30 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu. İlk duruşmalarda kalp ve beyin rahatsızlıklarını dile getiren Barım,  Adli Tıp’a sevk edildi. Avukatı, hayati riskin hala yüksek olduğunu belirtse de, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID iletişim bünyesinde çalışan ünlü oyuncular, Ayşe Barım'a desteklerini her fırsatta açıkladılar.

Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID iletişim bünyesinde çalışan ünlü oyuncular, Ayşe Barım'a desteklerini her fırsatta açıkladılar.

Ancak dün Hazal Kaya ve Ali Atay'ın ID İletişim'in anasayfasında bulunan oyuncular arasında yer almadığının görülmesinin ardından, Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel ID İletişim'i Instagram hesaplarından sildikleri fark edilmişti. Bu da bahsi geçen oyuncuların ID İletişim'den ayrıldıkları iddiasını ortaya çıkarmıştı.

Pınar Deniz'in ID İletişim'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Pınar Deniz'in ID İletişim'den ayrıldığı ortaya çıktı.

ID İletişim'i sosyal medya hesabından silen Pınar Deniz'in başka bir menajerle anlaştığı ortaya çıktı. Deniz, Ahmet Koraltürk ile anlaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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