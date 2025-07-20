İddialar Doğru Çıktı: ID İletişim'i Profilinden Silen Pınar Deniz, Başka Bir Menajerle Anlaştı!
ID İletişim'in ortak kurucusu Ayşe Barım'ın tutukluluğu sürerken, kendisiyle çalışan pek çok oyuncu sık sık desteğini açıklamaya devam ediyor. Ancak ID İletişim bünyesinde çalışan oyuncularla ilgili dün önemli bir iddia ortaya atılmıştı. ID İletişim’in internet sitesinden Hazal Kaya ve Ali Atay’ın isimlerinin kaldırılmış, Pınar Deniz, Fahriye Evcen ve Bergüzar Korel gibi yıldız isimler de Instagram hesaplarından ID İletişim etiketini kaldırmışlardı. Oyuncuların ID İletişim'den ayrıldığına dair iddialardan ilki netlik kazandı. Pınar Deniz, yeni menajerini Instagram hesabına ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ID İletişim'in ortak kurucularından olan Ayşe Barım'ın tutukluluğu sürerken, Barım hakkında ciddi sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye talebinde bulunulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım'ın kurucu ortağı olduğu ID iletişim bünyesinde çalışan ünlü oyuncular, Ayşe Barım'a desteklerini her fırsatta açıkladılar.
Pınar Deniz'in ID İletişim'den ayrıldığı ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın