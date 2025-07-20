Açıklaması Endişelendirdi: MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç, Sözleriyle Sevenlerini Korkuttu
Son yıllarda daha çok depresif halleriyle dikkat çeken Serdar Ortaç, uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor. Bir süre yürüme konusunda güçlük çeken Serdar Ortaç, Harbiye konserinde “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum, bisiklet de sürüyorum” diyerek herkesi sevindirmişti. Ancak olumsuzluğu elden bırakmayan Serdar Ortaç, bir endişelendiren açıklamaya daha imza attı.
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Poşet, Mikrop, Nefes, Ayrılmam, Dansöz, Karabiberim ve daha pek çok eserin sahibi Serdar Ortaç, son yıllarda sağlık sorunlarıyla gündem oluyor.
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Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, bugün bir kez daha sevenlerini endişelendiren bir açıklama yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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