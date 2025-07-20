Açıklaması Endişelendirdi: MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç, Sözleriyle Sevenlerini Korkuttu

Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili 'Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok' ifadelerini kullandı.' Mirasına da değinen Ortaç, daha önce söylediği sözleri unutmayarak tekrarladı. Ortaç, 'Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten.' dedi.