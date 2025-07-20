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Açıklaması Endişelendirdi: MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç, Sözleriyle Sevenlerini Korkuttu

Açıklaması Endişelendirdi: MS Hastalığıyla Mücadele Eden Serdar Ortaç, Sözleriyle Sevenlerini Korkuttu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.07.2025 - 22:03

Son yıllarda daha çok depresif halleriyle dikkat çeken Serdar Ortaç, uzun süredir MS hastalığıyla mücadele ediyor. Bir süre yürüme konusunda güçlük çeken Serdar Ortaç, Harbiye konserinde “Artık sağlığıma kavuştum, yürüyebiliyorum, bisiklet de sürüyorum” diyerek herkesi sevindirmişti. Ancak olumsuzluğu elden bırakmayan Serdar Ortaç, bir endişelendiren açıklamaya daha imza attı.

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Poşet, Mikrop, Nefes, Ayrılmam, Dansöz, Karabiberim ve daha pek çok eserin sahibi Serdar Ortaç, son yıllarda sağlık sorunlarıyla gündem oluyor.

Poşet, Mikrop, Nefes, Ayrılmam, Dansöz, Karabiberim ve daha pek çok eserin sahibi Serdar Ortaç, son yıllarda sağlık sorunlarıyla gündem oluyor.

Kendisini önce bir süre depresif tavırlarıyla gördüğümüz ünlü sanatçının Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıkmış. Hatta öyle ki hastalığı ilerlemiş, yürüyemez duruma gelmişti. Bir yandan da borçlarıyla gündemden düşmüyordu. Ancak son olarak geçtiğimiz haftalarda Harbiye konserinde sevenlerine müjdeyi vermiş ve artık yürüyebildiğini, hatta bisiklet sürebildiğini dile getirmişti.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, bugün bir kez daha sevenlerini endişelendiren bir açıklama yaptı.

Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, bugün bir kez daha sevenlerini endişelendiren bir açıklama yaptı.

Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili 'Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok' ifadelerini kullandı.' Mirasına da değinen Ortaç, daha önce söylediği sözleri unutmayarak tekrarladı. Ortaç, 'Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten.' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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