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Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi Kimdir? Hilal Yelekçi Kaç Yaşında, Ne Mezunu?

Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi Kimdir? Hilal Yelekçi Kaç Yaşında, Ne Mezunu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.07.2025 - 14:10

Uzun süredir özlemini duyduğumuz 'kız grubuna' Manifest ile yıllar sonra kavuştuk! Şu sıralar sahnelerin tozunu attıran, dillerden dillere dolaşan Manifest'in her bir üyesi yakından takip ediliyor.  Her biri başarılı, genç, dinamik olan Manifest kızlarının sosyal medyada konuşulmadığı gün yok. Elbette bu isimlerden birisi de Hilal Yelekçi.

Manifest üyesi Hilal Yelekçi hem tarzıyla hem de sesiyle büyülemeye devam ediyor. Peki onu biraz daha yakından tanımak ister misiniz?

İşte Hilal Yelekçi hakkında merak edilenler.

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Hilal Yelekçi Kimdir?

Hilal Yelekçi Kimdir?

Hilal Yelekçi, Manifest grubunun üyesidir. Grubun 'Lead-Dancer'ı yani baş dansçısıdır. Hilal Yelekçi, Manifest grubundan önce ise 'Pinkeu' ismiyle tanınmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyan Hilal Yelekçi, “Big 5 Türkiye” adlı müzik yarışmasını kazanan isimlerden biri oldu ve yeni kurulan Manifest isimli kız grubunun üyelerinden biri olmaya hak kazandı. 

Hilal Yelekçi, özellikle K-Pop kültürüne olan ilgisiyle biliniyor. Danslarıyla öne çıkan isim High Heels, Street Jazz, Hip-hop gibi dans stillerinde de uzman. Anlayacağınız on parmağında on marifet!

“Pinkeu” sahne adıyla Big5 Türkiye yarışmasında dikkatleri çeken Hilal, Manifest'in teknolojik ve dinamik yüzü olarak biliniyor. Okuduğu bölüm gereği de bunu sonuna kadar hak ediyor.

Hilal Yelekçi Kaç Yaşında?

Hilal Yelekçi Kaç Yaşında?

Hilal Yelekçi, 2025 yılı itibarıyla 22 yaşında. Genç yaşına rağmen sahnelerde büyük bir özgüvenle yer alan Hilal Yelekçi, her geçen gün kendisine hayran bırakıyor desek yeridir.

Hilal Yelekçi Nereli?

Hilal Yelekçi'nin nereli olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor. Yelekçi'nin İstanbul'da eğitimini sürdürdüğü ve uzun bir zamandır burada yaşadığı biliniyor.

Manifest Hilal Yelekçi Ne Mezunu?

Manifest Hilal Yelekçi Ne Mezunu?

Manifest grubunun üyesi Hilal Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okudu. Bu sene mezun olan ünlü isim, okulunun mezuniyet kutlamalarında da sahne aldı ve Manifest şarkılarını seslendirdi. Hilal'in mezuniyet pozlarına ve videolarına sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı.

Hilal Yelekçi Özel Hayatı

Hilal Yelekçi Özel Hayatı

'Hilal Yelekçi'nin sevgilisi var mı?' sorusu da en çok araştırılan sorular arasında! Hiall Yelekçi, her ne kadar sosyal medyada aktif olsa da özel hayatına dair pek fazla paylaşım yapmıyor. Bu nedenle Hilal Yelekçi'nin sevgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

Hilal Yelekçi Ödülleri ve Adaylıkları

Hilal Yelekçi Ödülleri ve Adaylıkları

Hilal Yelekçi, Manifest grubuyla birlikte bazı platformlarda “Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu” kategorisinde aday gösterildi. Fakat Hilal Yelekçi'nin bireysel bir ödülü henüz bulunmuyor.

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Hilal Yelekçi Sosyal Medya Hesapları

Hilal Yelekçi Sosyal Medya Hesapları

Hilal Yelekçi'nin sosyal medya hesaplarına aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Instagram: hilalyelekci

TikTok: hilalyelekci

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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