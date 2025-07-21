Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi Kimdir? Hilal Yelekçi Kaç Yaşında, Ne Mezunu?
Uzun süredir özlemini duyduğumuz 'kız grubuna' Manifest ile yıllar sonra kavuştuk! Şu sıralar sahnelerin tozunu attıran, dillerden dillere dolaşan Manifest'in her bir üyesi yakından takip ediliyor. Her biri başarılı, genç, dinamik olan Manifest kızlarının sosyal medyada konuşulmadığı gün yok. Elbette bu isimlerden birisi de Hilal Yelekçi.
Manifest üyesi Hilal Yelekçi hem tarzıyla hem de sesiyle büyülemeye devam ediyor. Peki onu biraz daha yakından tanımak ister misiniz?
İşte Hilal Yelekçi hakkında merak edilenler.
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Hilal Yelekçi Kimdir?
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Hilal Yelekçi Kaç Yaşında?
Manifest Hilal Yelekçi Ne Mezunu?
Hilal Yelekçi Özel Hayatı
Hilal Yelekçi Ödülleri ve Adaylıkları
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Hilal Yelekçi Sosyal Medya Hesapları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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