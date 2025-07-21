Manifest Grubu Üyesi Hilal Yelekçi Kimdir? Hilal Yelekçi Kaç Yaşında, Ne Mezunu?

Uzun süredir özlemini duyduğumuz 'kız grubuna' Manifest ile yıllar sonra kavuştuk! Şu sıralar sahnelerin tozunu attıran, dillerden dillere dolaşan Manifest'in her bir üyesi yakından takip ediliyor. Her biri başarılı, genç, dinamik olan Manifest kızlarının sosyal medyada konuşulmadığı gün yok. Elbette bu isimlerden birisi de Hilal Yelekçi.

Manifest üyesi Hilal Yelekçi hem tarzıyla hem de sesiyle büyülemeye devam ediyor. Peki onu biraz daha yakından tanımak ister misiniz?

İşte Hilal Yelekçi hakkında merak edilenler.