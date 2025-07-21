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Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Lidya Pınar Hakkında Merak Edilenler!

Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Lidya Pınar Hakkında Merak Edilenler!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.07.2025 - 13:40

Türk pop müziğine taze bir soluk getiren Manifest, yüksek enerjisi ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Grubun öne çıkan üyelerinden biri olan Lidya Pınar; hem güzelliği hem de sahnedeki duruşuyla sosyal medyada çok konuşuluyor. Henüz yolun başında olmasına rağmen binlerce hayran kazanan genç yıldız hakkında “Kimdir, kaç yaşında, nereli?” gibi sorular arama motorlarını meşgul ediyor. 

Gelin, Lidya Pınar hakkında merak edilen her detaya birlikte göz atalım.

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Lidya Pınar Kimdir?

Lidya Pınar Kimdir?

Rus dili ve edebiyatı öğrencisi Lidya Pınar, 2025 yılında Hypers New Media tarafından kurulan Manifest isimli Türk kız grubunun üyelerinden biri. Grup, “Big 5 Türkiye” adlı müzik yarışması sonrasında oluşturuldu. Yarışmanın jüri koltuğunda Tolga Akış, Gülçin Ergül ve Enes Abdulla gibi isimler yer aldı. Binlerce başvuru arasından seçilen 12 finalist arasından yapılan finalde, Lidya Pınar da dahil olmak üzere 6 kişi Manifest grubunun resmi üyeleri oldu. Sahnedeki doğal duruşu, vokal gücü ve enerjisiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Lidya Pınar Kaç Yaşında?

Lidya Pınar Kaç Yaşında?

Lidya Pınar 2025 itibariyle 21 yaşında. Yaşının genç olmasına rağmen sahne tecrübesi ve kendine olan güveniyle birçok kişiyi etkiliyor. Manifest grubuyla yaptığı çıkış, Lidya’nın çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Lidya Pınar Nereli?

Lidya Pınar’ın nereli olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, şu anda İstanbul’da yaşadığı ve eğitimini burada sürdürdüğü biliniyor. Bazı kaynaklarda ailesinin Karadeniz kökenli olduğuna dair yorumlar yer alsa da, bu konuda kendisinden doğrudan bir açıklama gelmedi.

Lidya Pınar’ın Kariyer Başlangıcı

Lidya Pınar’ın Kariyer Başlangıcı

Lidya Pınar’ın profesyonel müzik yolculuğu, 2025 yılında Big 5 Türkiye yarışmasına katılmasıyla başladı. Yarışmadaki performansları sayesinde finale kalmayı başardı ve Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest’in bir parçası oldu. Bu çıkış onun için adeta bir dönüm noktası oldu.

Şarkıları

Şarkıları

Lidya Pınar'ın üyesi olduğu Manifest grubu'nun en yeni şarkıları şöyle;

  • Zamansızdık

  • Snap

  • KTS

  • Arıyo

  • Manifest

  • Zehir

  • Hayır

  • Yaşanacaksa

  • Durma

Lidya Pınar’ın Özel Hayatı

Lidya Pınar’ın Özel Hayatı

Lidya Pınar, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden genç isimlerden biri. Sosyal medya hesaplarını aktif kullanmasına rağmen, ailesi, sevgilisi ya da arkadaş çevresiyle ilgili detayları çok sık paylaşmıyor.

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Lidya Pınar’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Lidya Pınar’ın Ödülleri ve Adaylıkları

Henüz bireysel bir ödül almamış olan Lidya Pınar, Manifest grubuyla birlikte bazı platformlarda “Yılın En İyi Çıkış Yapan Grubu” kategorisinde aday gösterildi. Önümüzdeki müzik ödüllerinde adını daha sık duyacağımız neredeyse kesin gibi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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