Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Lidya Pınar Hakkında Merak Edilenler!

Lidya Pınar 2025 itibariyle 21 yaşında. Yaşının genç olmasına rağmen sahne tecrübesi ve kendine olan güveniyle birçok kişiyi etkiliyor. Manifest grubuyla yaptığı çıkış, Lidya’nın çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

Lidya Pınar Nereli?

Lidya Pınar’ın nereli olduğu konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, şu anda İstanbul’da yaşadığı ve eğitimini burada sürdürdüğü biliniyor. Bazı kaynaklarda ailesinin Karadeniz kökenli olduğuna dair yorumlar yer alsa da, bu konuda kendisinden doğrudan bir açıklama gelmedi.