Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Lidya Pınar Hakkında Merak Edilenler!
Türk pop müziğine taze bir soluk getiren Manifest, yüksek enerjisi ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Grubun öne çıkan üyelerinden biri olan Lidya Pınar; hem güzelliği hem de sahnedeki duruşuyla sosyal medyada çok konuşuluyor. Henüz yolun başında olmasına rağmen binlerce hayran kazanan genç yıldız hakkında “Kimdir, kaç yaşında, nereli?” gibi sorular arama motorlarını meşgul ediyor.
Gelin, Lidya Pınar hakkında merak edilen her detaya birlikte göz atalım.
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Lidya Pınar Kimdir?
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Lidya Pınar Kaç Yaşında?
Lidya Pınar’ın Kariyer Başlangıcı
Şarkıları
Lidya Pınar’ın Özel Hayatı
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Lidya Pınar’ın Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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